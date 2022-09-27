Идеальный соус к рыбе: готовим домашнее песто

Не знаете, с чем подать рыбу? У нас есть отличный рецепт соуса песто, который подходит не только к овощам, но и к любой рыбе.

Рыба с домашним соусом песто – отличное сочетание, влюбленное в себя с первой ложки. Если у вас нет возможности приобрести готовый соус в магазине, или склад имеющегося вас не устраивает – выход есть! Мы научим вас готовить его дома без лишних усилий.

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Такое блюдо можно готовить как к праздничному столу, так и к обыденному. Относительно вида рыбы – выбирайте любой. С соусом песто будет одинаково смаковать как красная рыба, так и белая.

Рецепт домашнего соуса песто

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 50 граммов свежего базилика– 50 граммов пармезана– 50 граммов грецких орехов– 2 зубчика чеснока– 100 мл оливкового масла– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока– 2 рыбных стейка по 150 – 200 граммов– 30 граммов сливочного масла– соль– черный молотый перец– масло.

Приготовление:

Для соуса песто возьмите базилик, натертый пармезан, орехи, чеснок и растительное масло, переложите в чашу блендера и измельчите. После, добавьте лимонный сок, соль и перемешайте.

Стейки очистите, извлеките косточки, сдобрите специями с двух сторон. Сковороду разогрейте с растительным маслом на среднем огне. Выложите на разогретую сковородку рыбу и поджарьте с двух сторон до золотистости. Немного убавьте огонь, добавьте сливочное масло, накройте крышкой и жарьте еще несколько минут.

Готовые стейки подавайте с соусом песто. На гарнир подайте любые овощи гриль, запеченный картофель или свежие овощи.

Приятного тебе аппетита!