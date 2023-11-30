Период рождественского поста выпадает в начало зимы, когда за столом царит уют и хочется пробовать только проверенные блюда. Однако иногда привычные ингредиенты могут получить особую интерпретацию, все детали в материале 24 Канала.
Интересно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами
Рецепт печеного карпа в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Очищенный и выпотрошенный карп еще раз тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Сделайте небольшие надрезы по бокам рыбы.
- В миске смешайте растительное масло, соль, черный перец и сок из лимона. Добавьте мелко нарезанный розмарин и чеснок.
- Обмажьте карпа в подготовленном маринаде со всех сторон. Оставьте его на 30 – 60 минут для насыщения вкусовых качеств.
- Подогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Переместите карпа на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
- Залейте остатками маринада.
- Запекайте карпа в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока мясо станет белоснежным и будет легко отделяться от костей.
- Подавайте готового карпа горячим украшенным ломтиками лимона и свежим розмарином.
Рецепт салата к рыбе
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте и обсушите шпинат.
- Нарежьте огурец, помидор и лук.
- В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, оливки и вареную фасоль. При использовании добавьте кедровые орешки.
- В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед (если используете), соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Заправьте салат полученной заправкой и небольшим количеством соли и перца.