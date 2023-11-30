Период рождественского поста выпадает в начало зимы, когда за столом царит уют и хочется пробовать только проверенные блюда. Однако иногда привычные ингредиенты могут получить особую интерпретацию, все детали в материале 24 Канала.

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Рецепт печеного карпа в духовке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Очищенный и выпотрошенный карп еще раз тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Сделайте небольшие надрезы по бокам рыбы.
  3. В миске смешайте растительное масло, соль, черный перец и сок из лимона. Добавьте мелко нарезанный розмарин и чеснок.
  4. Обмажьте карпа в подготовленном маринаде со всех сторон. Оставьте его на 30 – 60 минут для насыщения вкусовых качеств.
  5. Подогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  6. Переместите карпа на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
  7. Залейте остатками маринада.
  8. Запекайте карпа в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока мясо станет белоснежным и будет легко отделяться от костей.
  9. Подавайте готового карпа горячим украшенным ломтиками лимона и свежим розмарином.

Рецепт салата к рыбе

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите шпинат.
  2. Нарежьте огурец, помидор и лук.
  3. В большой миске соедините шпинат, огурец, помидор, лук, оливки и вареную фасоль. При использовании добавьте кедровые орешки.
  4. В другой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед (если используете), соль и перец. Тщательно перемешайте.
  5. Заправьте салат полученной заправкой и небольшим количеством соли и перца.