Період різдвяного посту випадає на початок зими, коли за столом панує затишок і хочеться куштувати тільки перевірені страви. Проте інколи звичні інгредієнти, можуть отримати особливу інтерпретацію, всі деталі у матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами
Рецепт печеного коропа у духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Очищеного та випатраного коропа ще раз ретельно вимийте та обсушіть паперовим рушником.
- Зробіть невеликі надрізи на боках риби.
- У мисці змішайте олію, сіль, чорний перець та сік з лимона. Додайте дрібно нарізаний розмарин та часник.
- Обмастіть коропа у підготовленому маринаді з усіх сторін. Залиште його на 30 – 60 хвилин для насичення смакових якостей.
- Підігрійте духовку до температури 180 градусів Цельсія.
- Перемістіть коропа на деко, попередньо вкритий пергаментним папером.
- Залийте залишками маринаду.
- Запікайте коропа в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки м'ясо стане білосніжним та легко відділятиметься від кісток.
- Подавайте готового коропа гарячим, прикрашеним скибочками лимона та свіжим розмарином.
Рецепт салату до риби
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помийте та обсушіть шпинат.
- Наріжте огірок, помідор та цибулю.
- У великій мисці об'єднайте шпинат, огірок, помідор, цибулю, маслини та варену квасолю. Якщо використовуєте, додайте кедрові горішки.
- У іншій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед (якщо використовуєте), сіль та перець. Ретельно перемішайте.
- Заправте салат отриманою заправкою та невеликою кількістю солі та перцю.