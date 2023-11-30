Період різдвяного посту випадає на початок зими, коли за столом панує затишок і хочеться куштувати тільки перевірені страви. Проте інколи звичні інгредієнти, можуть отримати особливу інтерпретацію, всі деталі у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами

Рецепт печеного коропа у духовці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Очищеного та випатраного коропа ще раз ретельно вимийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Зробіть невеликі надрізи на боках риби.
  3. У мисці змішайте олію, сіль, чорний перець та сік з лимона. Додайте дрібно нарізаний розмарин та часник.
  4. Обмастіть коропа у підготовленому маринаді з усіх сторін. Залиште його на 30 – 60 хвилин для насичення смакових якостей.
  5. Підігрійте духовку до температури 180 градусів Цельсія.
  6. Перемістіть коропа на деко, попередньо вкритий пергаментним папером.
  7. Залийте залишками маринаду.
  8. Запікайте коропа в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки м'ясо стане білосніжним та легко відділятиметься від кісток.
  9. Подавайте готового коропа гарячим, прикрашеним скибочками лимона та свіжим розмарином.

Рецепт салату до риби

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помийте та обсушіть шпинат.
  2. Наріжте огірок, помідор та цибулю.
  3. У великій мисці об'єднайте шпинат, огірок, помідор, цибулю, маслини та варену квасолю. Якщо використовуєте, додайте кедрові горішки.
  4. У іншій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед (якщо використовуєте), сіль та перець. Ретельно перемішайте.
  5. Заправте салат отриманою заправкою та невеликою кількістю солі та перцю.