Такие салаты – отличная альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Кроме этого, ни в одном из них нет майонеза.
Будет вкусно Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин
Салат с курицей и мандаринами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте мандарины и рукколу.
- Нарежьте кубиками 2 ломтика батона и обжарьте их на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.
- Тщательно помойте филе, нарежьте половину тонкими слайсами, сбрызните соком лимона и добавьте соль и перец по своему вкусу. Обжарьте курицу на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.
- Для заправки в миске смешайте 2 чайные ложки горчицы, соль и лимонный сок.
- Выложите в тарелку для салата рукколу и обжаренную курицу. Добавьте щепотку кориандра, заправку и 2 столовые ложки растительного масла, после чего украсьте готовое блюдо ломтиками мандаринов.
Салат с фенхелем, цитрусовыми и орехами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте фрукты и овощи. Очистите от кожуры и косточек.
- Нарежьте очищенный грейпфрут небольшими кубиками, а апельсин – полукольцами.
- В свою очередь, фенхель нарежьте тонкими слайсами.
- Подсушите орехи в духовке, оставьте до полного охлаждения и измельчите ножом.
- В тарелку красиво выложите фенхель и листья петрушки. Добавьте 10 миллилитров винного уксуса, орехи, соль, щепотку перца чили, семена фенхеля и перемешайте салат. Перед подачей украсьте блюдо листочками мяты.
Салат с тыквой, фетой и апельсинами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте тыкву. Очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками. Разогрейте духовку, выложите на противень пергаментную бумагу, разложите тыкву, сбрызните оливковым маслом, добавьте зубчик чеснока и отправьте запекаться до мягкости.
- Готовую тыкву выложите на тарелку и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
- Тщательно помойте апельсин. Натрите цедру на терке.
- Фету нарежьте кубиками. Чтобы сыр не крошился, лезвие ножа смочите водой.
- На тарелку красиво выложите тыкву, фету и апельсин. Сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец по своему вкусу. Украсьте листиками базилика и апельсиновой цедрой.
Приятного аппетита!