Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Завтрак – едва ли не самый главный прием пищи, ведь он должен заряжать каждого на продуктивный день. Поэтому утром стоит побаловать себя чем-то не только вкусным, но и полезным.
Морепродукты на завтрак – всегда хорошая идея, информирует Вкусно 24. Они помогут пополнить запасы витаминов и микроэлементов, придавая силы и вдохновения провести день с пользой.
Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Однако при выборе морепродуктов следует помнить главное правило – они должны быть свежими и качественными. Чтобы в этом не возникало никаких сомнений, следует покупать продукцию только надежных производителей.
ТМ "Водный Мир" никогда не подведет
В частности, рекомендуем обратить внимание на ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет создать настоящие кулинарные шедевры.
Люди доверяют этому надежному производителю уже более 20 лет, наслаждаясь широкой линейкой продуктов бренда. Более того, благодаря высокому качеству и положительному опыту потребителей продукцию ТМ "Водный Мир" любят далеко за пределами Украины. В частности, ее можно найти в магазинах в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах.
Поэтому стоит открывать для себя новые вкусы и воплощать в жизнь самые смелые кулинарные идеи, используя морепродукты. Предлагаем подборку невероятно вкусных и полезных завтраков, которые даже пасмурный день сделают удачным.
Блины со спаржей и крабовыми палочками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Такие блины понравятся всем / Фото Shutterstock
– 1 упаковка крабовых палочек "Снежный краб" от ТМ "Водный Мир";
– 1 стакан молока;
– 2 яйца;
– 3 четверти стакана муки;
– четверть чайной ложки разрыхлителя для теста;
– четверть чайной ложки соли;
– четверть стакана растопленного сливочного масла;
– 8 ломтиков ветчины;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 16 стеблей спаржи;
– 3 – 4 перышка зеленого лука;
– дижонская горчица по желанию.
Приготовление:
- Смешайте до однородности муку, яйца, молоко, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло.
- Сковороду разогрейте на среднем огне, смажьте остатками масла и налейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по дну.
- Жарьте около 1 минуты на одной стороне, после чего переверните и готовьте еще 20 – 30 секунд. Так же дожарьте остальные блины.
- Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Добавьте ломтик ветчины, кусочки крабовых палочек и несколько стебельков предварительно отваренной спаржи.
- Присыпьте измельченным зеленым луком, а для пикантности добавьте дижонскую горчицу.
Тортилья с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Порадуйте родных сказочными тортильями / Фото Shutterstock
– 1 упаковка крабовых палочек ТМ "Водный Мир";
– 50 граммов песто с базиликом или вяленые томаты;
– 5 томатов черри;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 4 тортильи;
– 150 граммов моцареллы
– шпинат и руккола по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте крабовые палочки и томаты черри. Смешайте их, добавив майонез и песто.
- Выложите смесь на тортильи и присыпьте натертой моцареллой.
- Сложите тортилью: сначала загните нижнюю часть, затем – 2 боковые стороны к центру, заверните "конвертик".
- Прижмите гриль-решеткой и поджарьте с обеих сторон в течение 3 – 5 минут.
Спринг-роллы с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Спринг-роллы имеют приятный и свежий вкус / Фото Shutterstock
– 1 упаковка "Снежного краба" от ТМ "Водный Мир";
– 6 листов рисовой бумаги;
– 1 огурец;
– 1 сладкий перец;
– 1 морковь;
– листья салата по вкусу;
– соус по вкусу.
Приготовление:
- Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой.
- Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку.
- Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку "Снежный краб", кусочки огурца, перца и моркови.
- Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало.
- Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.
Яичный рулет с икрой мойвы
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 2
Икра мойвы украсит любое блюдо / Фото Shutterstock
– 4 столовые ложки икры мойвы ТМ "Водный Мир";
– 6 яиц;
– 1 столовая ложка муки;
– 30 граммов зелени (базилика);
– масло для жарки;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца разбейте в большую миску, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте их с помощью венчика.
- Чтобы омлет хорошо держал форму, к яйцам можно добавить муку.
- Смесь вылейте в разогретую сковороду с растительным маслом. Поджарьте на небольшом огне.
- Омлет положите на пищевую пленку и смажьте икрой. Далее выложите базилик.
- Сверните омлет в рулет и дайте постоять в холодильнике 2 часа.
- Нарежьте на порционные куски и подавайте на стол.
Яичные блинчики с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Такие блины подойдут даже на праздничный стол / Фото Shutterstock
– 4 яйца;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 столовая ложка крахмала;
– пол чайной ложки соли.
Для начинки:
– 1 упаковка крабовых палочек "Снежный краб" от ТМ "Водный Мир";
– майонез или крем-сыр по вкусу;
– 1 огурец;
– острый соус Шрирача по вкусу;
– 100 граммов отварного риса.
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты для блинов в миске и перемешайте до однородности.
- Смажьте сковороду маслом и налейте немного теста. Жарьте блинчик до готовности. То же самое повторите со всем тестом.
- Огурец порежьте соломкой, а палочки "Снежный краб" разделите на волокна.
- Блинчик намажьте майонезом или крем-сыром. Сверху выложите рис и добавьте немного соуса Шрирача.
- Далее положите куски огурца, "Снежного краба" и заверните блинчик в рулет.
Приятного аппетита!