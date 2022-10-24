Если вы планируете готовить на Хэллоуин 2022 вкусные закуски, 24 канал подготовил "страшную" подборку идей для праздничного стола. Мы уверены, что вы найдете тот вкусный вариант, который придётся по вкусу каждому вашему гостю.

Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи

Идеи для праздничного стола на Хэллоуин 2022

Традиционным атрибутом на Хэллоуин является тыква. Из него вырезают страшные мордашки, готовят крем-супы, которые украшают паутинкой из сливок, или пекут печенье.

Безусловно, без него не обойдется ни одно празднование, но и не следует забывать и о других вкусных блюдах: сосиски в тесте в виде мумий, сладкие глаза из галяретки и ассорти свежих овощей в страшных мордочках из перцев.

Такая закуска из сосисок в тесте мгновенно исчезнет со стола, ведь их не только удобно есть, но и весело играть самым молодым.

В виде мумий можно приготовить и подать сладкие перцы: начините их сыром, овощами или миксом мясного фарша и запеките в духовке.

Интересной идеей для праздничного стола на Хэллоуин 2022 станут соленые метлы ведьмы из твердого сыра и палочек.

Любителям пиццы придется по вкусу черная пицца с чернилами каракатицы и шампиньонами. С ней у вас получатся впечатляющие фото для соцсетей.

Хот-доги в виде пальцев ведьмы быстро готовятся, а впечатлений у гостей от такой закуски будет море. Вы только посмотрите, как они реалистичны.

Сладкий стол на Хэллоуин 2022 украсят шоколадные пауки на песочном тесте. По желанию их можно готовить на овсяном тесте или с добавлением арахисового масла.

Причудливо также будут смотреться кексы-призраки. Они так милы и совсем не страшны.

Выбирайте варианты закусок к своему праздничному столу и задействуйте всю фантазию, чтобы создать на Хэллоуин настоящую и незабываемую жуткую вечеринку для взрослых или детей.