Якщо ви плануєте готувати на Геловін 2022 смачні закуски, 24 канал підготував "страшну" добірку ідей для святкового столу. Ми впевнені, що ви знайдете той смачний варіант, який прийде до смаку кожному вашому гостю.

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Ідеї для святкового столу на Геловін 2022

Традиційним атрибутом на Геловін є гарбуз. З нього вирізають страшні мордочки, готують крем-супи, які прикрашають павутинкою з вершків, або печуть печиво.

Безумовно, без нього не обійдеться жодне святкування, але й не слід забувати й про інші смачні страви: сосиски в тісті у вигляді мумій, солодкі очі з галяретки та асорті свіжих овочів у страшних мордочках з перців.

Така закуска з сосисок в тісті вмить щезне зі столу, адже їх не тільки зручно їсти, а й весело гратися наймолодшим.

У вигляді мумій також можна приготувати і подати солодкі перці: начиніть їх сиром, овочами або міксом м'ясного фаршу та запечіть в духовці.

Цікавою ідеєю для святкового столу на Геловін 2022 стануть солоні мітли відьми з твердого сиру та паличок.

Поціновувачам піци прийде до смаку чорна піца з чорнилами каракатиці та печерицями. З нею у вас вийдуть вражаючі фото для соцмереж.

Хот-доги у вигляді пальців відьми швидко готуються, а вражень у гостей від такої закуски буде море. Ви тільки погляньте, які вони реалістичні.

Солодкий стіл на Геловін 2022 прикрасять шоколадні павуки на пісочному тісті. За бажанням їх можна готувати на вівсяному тісті або з додаванням арахісового масла.

Чудернацько також будуть виглядати кекси-привиди. Вони такі милі і зовсім не страшні.

Обирайте варіанти закусок до свого святкового столу та задіюйте всю фантазію, щоб створити на Геловін справжню і незабутню моторошну вечірку для дорослих, або дітей.