Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля

28 февраля 2024, 16:20
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danilchenko_77

Вкусный ужин можно сделать, даже если у вас есть мало продуктов. Просто воспользуйтесь этим проверенным рецептом.

Картофель с мясом – это всегда хорошая идея. Компанию им составят сливки, которые сделают блюдо еще нежнее.

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Картофель с мясом в сливочном соусе

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма картофеля;
– 500 граммов мяса;
– 1 морковка;
– 400 миллилитров сливок;
– специи по вкусу;
– 100 граммов твердого сыра;
– зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель почистите, нарежьте и отварите до готовности.
  2. Мясо нарежьте и обжарьте до золотистости.
  3. Добавьте нарезанную морковь и жарьте до мягкости, влейте сливки, посолите. Поперчите и тушите 5 минут.
  4. Высыпьте картофель на противень, сверху положите мясо и сыр. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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Автор: Ольга Котів