Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля
28 февраля 2024, 16:20Читати новину українською
Источник:danilchenko_77
Вкусный ужин можно сделать, даже если у вас есть мало продуктов. Просто воспользуйтесь этим проверенным рецептом.
Картофель с мясом – это всегда хорошая идея. Компанию им составят сливки, которые сделают блюдо еще нежнее.
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Картофель с мясом в сливочном соусе
- Время: 50 минут
- Порций: 6
– 2 килограмма картофеля;
– 500 граммов мяса;
– 1 морковка;
– 400 миллилитров сливок;
– специи по вкусу;
– 100 граммов твердого сыра;
– зелень по вкусу.
Приготовление:
- Картофель почистите, нарежьте и отварите до готовности.
- Мясо нарежьте и обжарьте до золотистости.
- Добавьте нарезанную морковь и жарьте до мягкости, влейте сливки, посолите. Поперчите и тушите 5 минут.
- Высыпьте картофель на противень, сверху положите мясо и сыр. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.