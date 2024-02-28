Картопля з м'ясом – це завжди хороша ідея. Компанію їм складуть вершки, які зроблять страву ще ніжнішою.
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Картопля з м'ясом у вершковому соусі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Картоплю почистьте, наріжте та відваріть до готовності.
- М'ясо наріжте та обсмажте до золотистості.
- Додайте нарізану моркву та смажте до м'якості, влийте вершки, посоліть. Поперчіть та тушкуйте 5 хвилин.
- Висипте картоплю на деко, зверху покладіть м'ясо та сир. Запікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.