Картофель с мясом – это всегда хорошая идея. Компанию им составят сливки, которые сделают блюдо еще нежнее.

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Картофель с мясом в сливочном соусе

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Картофель почистите, нарежьте и отварите до готовности.
  2. Мясо нарежьте и обжарьте до золотистости.
  3. Добавьте нарезанную морковь и жарьте до мягкости, влейте сливки, посолите. Поперчите и тушите 5 минут.
  4. Высыпьте картофель на противень, сверху положите мясо и сыр. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.