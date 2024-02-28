Картофель с мясом – это всегда хорошая идея. Компанию им составят сливки, которые сделают блюдо еще нежнее.
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Картофель с мясом в сливочном соусе
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель почистите, нарежьте и отварите до готовности.
- Мясо нарежьте и обжарьте до золотистости.
- Добавьте нарезанную морковь и жарьте до мягкости, влейте сливки, посолите. Поперчите и тушите 5 минут.
- Высыпьте картофель на противень, сверху положите мясо и сыр. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.