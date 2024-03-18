Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Намазки – идеальный вариант для быстрого завтрака, пикника или перекуса. Кроме этого, они могут стать настоящим украшением праздничного стола.

Основным преимуществом намазок является то, что их очень просто и быстро готовить, информирует Вкусно 24. К тому же на такой перекус точно захочется выделить время даже тем, кто смело может себя назвать трудоголиком.

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Украинцы больше всего любят именно рыбные намазки, ведь их изысканный вкус не оставляет никого равнодушным. Как их приготовить собственноручно и какие готовые продукты стоит попробовать – рассказываем в материале.

Готовые намазки от ТМ "Водный Мир" – идеальный вариант для занятых

Если нет настроения или возможности создавать собственные кулинарные шедевры, стоит попробовать продукцию ТМ "Водный Мир". Бренд имеет в своем ассортименте огромное количество вкусных и полезных намазок, поэтому даже самый требовательный гурман легко сможет выбрать свою любимую.

Кстати, "Водный Мир" – безоговорочный лидер на рынке морепродуктов в Украине. Это не просто торговая марка, а гарантия качества и свежести. Вкус продукции "Водный Мир" уже оценили тысячи украинцев, которые заботятся о себе и родных. Также ее любят и за рубежом, что является еще одним подтверждением высокого качества. В частности, продукцией ТМ "Водный Мир" охотно лакомятся в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах.

Поэтому любителям рыбы и морепродуктов стоит попробовать намазки от ТМ "Водный Мир". Разнообразие вкусов поражает – лосось с трюфелем, креветки с кальмарами, краб с камамбером и другие. Но стоит быть готовыми, что бутерброды с такими намазками исчезнут со стола первыми.

Бренд позаботился и о тех, кто любит похрустеть икринками. ТМ "Водный Мир" предлагает невероятно нежные и питательные намазки, в частности:

Пате – натуральную пробойную икру трески, приготовленную особым способом. Эта намазка – нежная, не соленая и имеет мягкий и изысканный вкус, а также текстуру, похожую на крем. Кроме этого, состав пате – натуральный. Там нет эмульгаторов, дополнительных соусов или масляных основ.

Рыбную икру – уникальный рыбный деликатес, богатый витаминами А, В, С, а также макро- и микроэлементами, такими как калий, кальций, цинк, железо, медь, фосфор и йод. С ее помощью можно приготовить невероятные салаты и закуски, которые украсят и праздничный, и будничный стол.

Пасты икорные "Икорка" – рыбную икру в соусе с выраженным сливочным вкусом. Эта намазка богата на очень полезные витамины, минералы и омега 3. В то же время она имеет очень приятную цену.

Икру пробойную, где в каждой баночке – 100% чистой и свежей икры с солью и маслом. Приятным бонусом является то, что она такая же полезная, как черная и красная, но содержит в себе в 2 раза меньше калорий.

Намазки от ТМ "Водный Мир" способны сэкономить время и усилия. Они уже имеют сбалансированный вкус, поэтому любой праздник, пикник или перекус точно удастся.

А для тех, кто хочет попробовать приготовить что-то самостоятельно, предлагаем пошаговые рецепты нереально вкусных намазок с морепродуктами, а также бутербродов с уже готовыми пате и "Икоркой".

Намазка из мяса мидий

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4



Такая намазка понравится всем / Фото Shutterstock

– 240 граммов мидий варено-мороженых ТМ "Водный Мир";– 150 граммов плавленого сыра;– 90 граммов масла;– 70 граммов коньяка;– 30 граммов оливкового масла;– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте мидии на оливковом масле в течение 10 минут. После этого влейте на сковороду коньяк и подожгите. Фламбируйте еще 3 минуты. Если нет соответствующих для этого навыков, можно просто полностью выпарить коньяк – будет тоже очень вкусно. Перебейте блендером мидии, масло, плавленый сыр, соль и перец. Готовую намазку подавайте на багете или гренках.

Намазка из креветок

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4



Намазка из креветок прекрасно подойдет к завтраку / Фото Shutterstock

– 400 граммов креветок варено-мороженых ТМ "Водный Мир";– 300 граммов крем-сыра;– 20 граммов укропа;– цедра 1 лимона;– сок половинки лимона.

Приготовление:

Креветки проварите 5 минут, после чего почистите их и измельчите. Добавьте крем-сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона. Хорошо перемешайте. Готовую намазку подавайте с тостами.

Бутерброды с пате и копченым лососем

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 3



Попробуйте приготовить такие бутерброды / Фото Shutterstock

– баночка паштета ТМ "Водный Мир" с копченым лососем;– 100 граммов копченого лосося;– 6 хлебцев;– 1 огурец;– 1 вареное яйцо;– листья салата по вкусу;– кунжут по вкусу.

Приготовление:

Огурец помойте и нарежьте кружочками. Намажьте хлебцы паштетом. Выложите на хлебцы кусочки лосося, огурцов, листья салата и яйца. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Бутерброды с креветками

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4



Намазки выручают, когда нет времени / Фото Shutterstock

– баночка "Икорки" ТМ "Водный мир" с креветками и сыром камамбер;– 150 граммов вареных креветок;– 1 багет;– 1 луковица;– оливки по вкусу;– петрушка по вкусу.

Приготовление:

Багет нарежьте и поджарьте кусочки на сухой сковороде. Намажьте багет "Икоркой". Лук нарежьте на кружочки. Выложите на багет вареные креветки, кружочки лука и оливок. Перед подачей украсьте листочками петрушки.

Приятного аппетита!