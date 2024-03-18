Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

18 марта 2024, 12:45
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Намазки – идеальный вариант для быстрого завтрака, пикника или перекуса. Кроме этого, они могут стать настоящим украшением праздничного стола.

Основным преимуществом намазок является то, что их очень просто и быстро готовить, информирует Вкусно 24. К тому же на такой перекус точно захочется выделить время даже тем, кто смело может себя назвать трудоголиком.

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Украинцы больше всего любят именно рыбные намазки, ведь их изысканный вкус не оставляет никого равнодушным. Как их приготовить собственноручно и какие готовые продукты стоит попробовать – рассказываем в материале.

Готовые намазки от ТМ "Водный Мир" – идеальный вариант для занятых

Если нет настроения или возможности создавать собственные кулинарные шедевры, стоит попробовать продукцию ТМ "Водный Мир". Бренд имеет в своем ассортименте огромное количество вкусных и полезных намазок, поэтому даже самый требовательный гурман легко сможет выбрать свою любимую.

Кстати, "Водный Мир" – безоговорочный лидер на рынке морепродуктов в Украине. Это не просто торговая марка, а гарантия качества и свежести. Вкус продукции "Водный Мир" уже оценили тысячи украинцев, которые заботятся о себе и родных. Также ее любят и за рубежом, что является еще одним подтверждением высокого качества. В частности, продукцией ТМ "Водный Мир" охотно лакомятся в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах.

Поэтому любителям рыбы и морепродуктов стоит попробовать намазки от ТМ "Водный Мир". Разнообразие вкусов поражает – лосось с трюфелем, креветки с кальмарами, краб с камамбером и другие. Но стоит быть готовыми, что бутерброды с такими намазками исчезнут со стола первыми.

Бренд позаботился и о тех, кто любит похрустеть икринками. ТМ "Водный Мир" предлагает невероятно нежные и питательные намазки, в частности:

  • Пате – натуральную пробойную икру трески, приготовленную особым способом. Эта намазка – нежная, не соленая и имеет мягкий и изысканный вкус, а также текстуру, похожую на крем. Кроме этого, состав пате – натуральный. Там нет эмульгаторов, дополнительных соусов или масляных основ.
  • Рыбную икру – уникальный рыбный деликатес, богатый витаминами А, В, С, а также макро- и микроэлементами, такими как калий, кальций, цинк, железо, медь, фосфор и йод. С ее помощью можно приготовить невероятные салаты и закуски, которые украсят и праздничный, и будничный стол.
  • Пасты икорные "Икорка" – рыбную икру в соусе с выраженным сливочным вкусом. Эта намазка богата на очень полезные витамины, минералы и омега 3. В то же время она имеет очень приятную цену.
  • Икру пробойную, где в каждой баночке – 100% чистой и свежей икры с солью и маслом. Приятным бонусом является то, что она такая же полезная, как черная и красная, но содержит в себе в 2 раза меньше калорий.

Намазки от ТМ "Водный Мир" способны сэкономить время и усилия. Они уже имеют сбалансированный вкус, поэтому любой праздник, пикник или перекус точно удастся.

А для тех, кто хочет попробовать приготовить что-то самостоятельно, предлагаем пошаговые рецепты нереально вкусных намазок с морепродуктами, а также бутербродов с уже готовыми пате и "Икоркой".

Намазка из мяса мидий

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4


Такая намазка понравится всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 240 граммов мидий варено-мороженых ТМ "Водный Мир";
– 150 граммов плавленого сыра;
– 90 граммов масла;
– 70 граммов коньяка;
– 30 граммов оливкового масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте мидии на оливковом масле в течение 10 минут.
  2. После этого влейте на сковороду коньяк и подожгите. Фламбируйте еще 3 минуты. Если нет соответствующих для этого навыков, можно просто полностью выпарить коньяк – будет тоже очень вкусно.
  3. Перебейте блендером мидии, масло, плавленый сыр, соль и перец. Готовую намазку подавайте на багете или гренках.

Намазка из креветок

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4


Намазка из креветок прекрасно подойдет к завтраку / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов креветок варено-мороженых ТМ "Водный Мир";
– 300 граммов крем-сыра;
– 20 граммов укропа;
– цедра 1 лимона;
– сок половинки лимона.

Приготовление:

  1. Креветки проварите 5 минут, после чего почистите их и измельчите.
  2. Добавьте крем-сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона.
  3. Хорошо перемешайте. Готовую намазку подавайте с тостами.

Бутерброды с пате и копченым лососем

  • Время: 10 минут
  • Порций: 3


Попробуйте приготовить такие бутерброды / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– баночка паштета ТМ "Водный Мир" с копченым лососем;
– 100 граммов копченого лосося;
– 6 хлебцев;
– 1 огурец;
– 1 вареное яйцо;
– листья салата по вкусу;
– кунжут по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурец помойте и нарежьте кружочками.
  2. Намажьте хлебцы паштетом.
  3. Выложите на хлебцы кусочки лосося, огурцов, листья салата и яйца.
  4. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Бутерброды с креветками

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4


Намазки выручают, когда нет времени / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– баночка "Икорки" ТМ "Водный мир" с креветками и сыром камамбер;
– 150 граммов вареных креветок;
– 1 багет;
– 1 луковица;
– оливки по вкусу;
– петрушка по вкусу.

Приготовление:

  1. Багет нарежьте и поджарьте кусочки на сухой сковороде. Намажьте багет "Икоркой".
  2. Лук нарежьте на кружочки.
  3. Выложите на багет вареные креветки, кружочки лука и оливок. Перед подачей украсьте листочками петрушки.

Приятного аппетита!

Автор: Ольга Котів