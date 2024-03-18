Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Основною перевагою намазок є те, що їх дуже просто та швидко готувати, інформує Смачно 24. До того ж на такий перекус точно захочеться виділити час навіть тим, хто сміливо може себе назвати трудоголіком.
Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"
Українці найбільше полюбляють саме рибні намазки, адже їхній вишуканий смак не залишає нікого байдужим. Як їх приготувати власноруч та які готові продукти варто спробувати – розповідаємо у матеріалі.
Готові намазки від ТМ "Водний Світ" – ідеальний варіант для заклопотаних
Якщо немає настрою чи можливості створювати власні кулінарні шедеври, варто спробувати продукцію ТМ "Водний Світ". Бренд має у своєму асортименті величезну кількість смачних та корисних намазок, тому навіть найвибагливіший гурман легко зможе обрати свою улюблену.
Тож любителям риби та морепродуктів варто спробувати намазки від ТМ "Водний Світ". Різноманітність смаків вражає – лосось з трюфелем, креветки з кальмарами, краб з камамбером та інші. Але варто бути готовими, що канапки з такими намазками зникнуть зі столу першими.
Бренд подбав і про тих, хто любить похрумтіти ікринками. ТМ "Водний Світ" пропонує неймовірно ніжні та поживні намазки, зокрема:
- Пате – натуральну пробійну ікру тріски, приготовану особливим способом. Ця намазка – ніжна, не солона та має м'який і вишуканий смак, а також текстуру, схожу на крем. Окрім цього, склад пате – натуральний. Там немає емульгаторів, додаткових соусів чи масляних основ.
- Рибну ікру – унікальний рибний делікатес, багатий вітамінами А, В, С, а також макро- і мікроелементами, такими як калій, кальцій, цинк, залізо, мідь, фосфор та йод. З її допомогою можна приготувати неймовірні салати та закуски, які прикрасять і святковий, і буденний стіл.
- Пасти ікорні "Ікорка" – рибну ікру в соусі з вираженим вершковим смаком. Ця намазка багата на дуже корисні вітаміни, мінерали та омега 3. Водночас вона має дуже приємну ціну.
- Ікру пробійну, де у кожній баночці – 100% чистої та свіжої ікри з сіллю і маслом. Приємним бонусом є те, що вона така ж корисна, як чорна і червона, але містить в собі у 2 рази менше калорій.
Намазки від ТМ "Водний Світ" здатні зекономити час та зусилля. Вони вже мають збалансований смак, тому будь-яке свято, пікнік чи перекус точно вдадуться.
А для тих, хто хоче спробувати приготувати щось самотужки, пропонуємо покрокові рецепти нереально смачних намазок з морепродуктами, а також канапок з уже готовими пате та "Ікоркою".
Намазка з м'яса мідій
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Така намазка сподобається всім / Фото Shutterstock
Приготування:
- Обсмажте мідії на оливковій олії протягом 10 хвилин.
- Після цього влийте на пательню коньяк та підпаліть. Фламбуйте ще 3 хвилини. Якщо не маєте відповідних для цього навичок, можна просто повністю випарити коньяк – буде теж дуже смачно.
- Перебийте блендером мідії, масло, плавлений сир, сіль та перець. Готову намазку подавайте на багеті чи грінках.
Намазка з креветок
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Намазка з креветок чудово підійде до сніданку / Фото Shutterstock
Приготування:
- Креветки проваріть 5 хвилин, після чого почистьте їх та подрібніть.
- Додайте крем-сир, дрібно нарізаний кріп, цедру та сік лимона.
- Добре перемішайте. Готову намазку подавайте з тостами.
Канапки з пате та копченим лососем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 3
Спробуйте приготувати такі канапки / Фото Shutterstock
Приготування:
- Огірок помийте та наріжте кружальцями.
- Намастіть хлібці пате.
- Викладіть на хлібці шматочки лосося, огірків, листя салату та яйця.
- Перед подачею посипте кунжутом.
Канапки з креветками
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Намазки виручають, коли немає часу / Фото Shutterstock
Приготування:
- Багет наріжте та підсмажте шматочки на сухій пательні. Намастіть багет "Ікоркою".
- Цибулю наріжте на кружальця.
- Викладіть на багет варені креветки, кружальця цибулі та оливок. Перед подачею прикрасьте листочками петрушки.
Смачного!