Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Основною перевагою намазок є те, що їх дуже просто та швидко готувати, інформує Смачно 24. До того ж на такий перекус точно захочеться виділити час навіть тим, хто сміливо може себе назвати трудоголіком.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Українці найбільше полюбляють саме рибні намазки, адже їхній вишуканий смак не залишає нікого байдужим. Як їх приготувати власноруч та які готові продукти варто спробувати – розповідаємо у матеріалі.

Готові намазки від ТМ "Водний Світ" – ідеальний варіант для заклопотаних

Якщо немає настрою чи можливості створювати власні кулінарні шедеври, варто спробувати продукцію ТМ "Водний Світ". Бренд має у своєму асортименті величезну кількість смачних та корисних намазок, тому навіть найвибагливіший гурман легко зможе обрати свою улюблену.

До речі, "Водний Світ" – беззаперечний лідер на ринку морепродуктів в Україні. Це не просто торгова марка, а гарантія якості та свіжості. Смак продукції "Водний Світ" вже оцінили тисячі українців, які дбають про себе та рідних. Також її люблять і за кордоном, що є ще одним підтвердженням високої якості. Зокрема, продукцією ТМ "Водний Світ" охоче ласують у США, Канаді, Ізраїлі, Грузії, Молдові, Німеччині, Польщі та Балтійських країнах.

Тож любителям риби та морепродуктів варто спробувати намазки від ТМ "Водний Світ". Різноманітність смаків вражає – лосось з трюфелем, креветки з кальмарами, краб з камамбером та інші. Але варто бути готовими, що канапки з такими намазками зникнуть зі столу першими.

Бренд подбав і про тих, хто любить похрумтіти ікринками. ТМ "Водний Світ" пропонує неймовірно ніжні та поживні намазки, зокрема:

Пате – натуральну пробійну ікру тріски, приготовану особливим способом. Ця намазка – ніжна, не солона та має м'який і вишуканий смак, а також текстуру, схожу на крем. Окрім цього, склад пате – натуральний. Там немає емульгаторів, додаткових соусів чи масляних основ.

Рибну ікру – унікальний рибний делікатес, багатий вітамінами А, В, С, а також макро- і мікроелементами, такими як калій, кальцій, цинк, залізо, мідь, фосфор та йод. З її допомогою можна приготувати неймовірні салати та закуски, які прикрасять і святковий, і буденний стіл.

Пасти ікорні "Ікорка" – рибну ікру в соусі з вираженим вершковим смаком. Ця намазка багата на дуже корисні вітаміни, мінерали та омега 3. Водночас вона має дуже приємну ціну.

Ікру пробійну, де у кожній баночці – 100% чистої та свіжої ікри з сіллю і маслом. Приємним бонусом є те, що вона така ж корисна, як чорна і червона, але містить в собі у 2 рази менше калорій.

Намазки від ТМ "Водний Світ" здатні зекономити час та зусилля. Вони вже мають збалансований смак, тому будь-яке свято, пікнік чи перекус точно вдадуться.

А для тих, хто хоче спробувати приготувати щось самотужки, пропонуємо покрокові рецепти нереально смачних намазок з морепродуктами, а також канапок з уже готовими пате та "Ікоркою".

Намазка з м'яса мідій

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4



Така намазка сподобається всім / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 240 грамів мідій варено-морожених ТМ "Водний Світ";

– 150 грамів плавленого сиру;

– 90 грамів масла;

– 70 грамів коньяку;

– 30 грамів оливкової олії;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Обсмажте мідії на оливковій олії протягом 10 хвилин. Після цього влийте на пательню коньяк та підпаліть. Фламбуйте ще 3 хвилини. Якщо не маєте відповідних для цього навичок, можна просто повністю випарити коньяк – буде теж дуже смачно. Перебийте блендером мідії, масло, плавлений сир, сіль та перець. Готову намазку подавайте на багеті чи грінках.

Намазка з креветок

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4



Намазка з креветок чудово підійде до сніданку / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 400 грамів креветок варено-морожених ТМ "Водний Світ";

– 300 грамів крем-сиру;

– 20 грамів кропу;

– цедра 1 лимона;

– сік половинки лимона.

Приготування:

Креветки проваріть 5 хвилин, після чого почистьте їх та подрібніть. Додайте крем-сир, дрібно нарізаний кріп, цедру та сік лимона. Добре перемішайте. Готову намазку подавайте з тостами.

Канапки з пате та копченим лососем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 3



Спробуйте приготувати такі канапки / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– баночка пате ТМ "Водний Світ" з копченим лососем;

– 100 грамів копченого лосося;

– 6 хлібців;

– 1 огірок;

– 1 варене яйце;

– листя салату до смаку;

– кунжут до смаку.

Приготування:

Огірок помийте та наріжте кружальцями. Намастіть хлібці пате. Викладіть на хлібці шматочки лосося, огірків, листя салату та яйця. Перед подачею посипте кунжутом.

Канапки з креветками

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4



Намазки виручають, коли немає часу / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– баночка "Ікорки" ТМ "Водний світ" з креветками та сиром камамбер;

– 150 грамів варених креветок;

– 1 багет;

– 1 цибулина;

– оливки до смаку;

– петрушка до смаку.

Приготування:

Багет наріжте та підсмажте шматочки на сухій пательні. Намастіть багет "Ікоркою". Цибулю наріжте на кружальця. Викладіть на багет варені креветки, кружальця цибулі та оливок. Перед подачею прикрасьте листочками петрушки.

Смачного!