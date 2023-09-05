Одесская икра из баклажанов на зиму или сразу на хлеб
5 сентября 2023, 10:53Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Обожаете овощную икру? У нас есть рецепт баклажанной с пряными специями и зеленью. Такая точно не оставит безразличным никого.
Одесская икра из баклажанов – одна из популярнейших украинских закусок из овощей. Ее часто готовят на большие застолья, или на закуску для семейных посиделок.
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Икру из баклажанов можно закрутить на зиму, а можно сразу из кастрюли есть вместе со свежим хлебом.
Рецепт баклажанной икры
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 2 больших (3 средних) баклажана;
– 3 – 4 болгарских перца;
– 2 средних томата;
– 3 зубчика чеснока;
– пол луковицы;
– петрушка, кинза, зеленый лук;
– подсолнечное масло;
– белый бальзамический уксус или яблочный уксус.
Приготовление:
- Баклажаны прокалываем вилкой в нескольких месяцах, отрезаем плодоножку. Запекаем на большом огне до полной готовности.
- Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена, кожуру немного смазываем маслом и сжигаем на огне – тогда он лучше чистится. Снимаем шкурку с томатов.
- Овощи даем немного остыть, затем зачищаем и мелко нарезаем ножом.
- Мелко измельчаем чеснок, зелень, лук. Последнюю можно сбрызнуть уксусом.
- ️Солим и перемешиваем икру. Вливаем масла и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить баклажаны по-сицилийски.