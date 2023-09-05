Одесская икра из баклажанов – одна из популярнейших украинских закусок из овощей. Ее часто готовят на большие застолья, или на закуску для семейных посиделок.

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Икру из баклажанов можно закрутить на зиму, а можно сразу из кастрюли есть вместе со свежим хлебом.

Рецепт баклажанной икры

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 больших (3 средних) баклажана;

– 3 – 4 болгарских перца;

– 2 средних томата;

– 3 зубчика чеснока;

– пол луковицы;

– петрушка, кинза, зеленый лук;

– подсолнечное масло;

– белый бальзамический уксус или яблочный уксус.

Приготовление:

Баклажаны прокалываем вилкой в нескольких месяцах, отрезаем плодоножку. Запекаем на большом огне до полной готовности.

Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена, кожуру немного смазываем маслом и сжигаем на огне – тогда он лучше чистится. Снимаем шкурку с томатов.

Овощи даем немного остыть, затем зачищаем и мелко нарезаем ножом.

Мелко измельчаем чеснок, зелень, лук. Последнюю можно сбрызнуть уксусом.

️Солим и перемешиваем икру. Вливаем масла и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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