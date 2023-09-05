Одесская икра из баклажанов – одна из популярнейших украинских закусок из овощей. Ее часто готовят на большие застолья, или на закуску для семейных посиделок.

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Икру из баклажанов можно закрутить на зиму, а можно сразу из кастрюли есть вместе со свежим хлебом.

Рецепт баклажанной икры

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Баклажаны прокалываем вилкой в нескольких месяцах, отрезаем плодоножку. Запекаем на большом огне до полной готовности.
  • Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена, кожуру немного смазываем маслом и сжигаем на огне – тогда он лучше чистится. Снимаем шкурку с томатов.
  • Овощи даем немного остыть, затем зачищаем и мелко нарезаем ножом.
  • Мелко измельчаем чеснок, зелень, лук. Последнюю можно сбрызнуть уксусом.
  • ️Солим и перемешиваем икру. Вливаем масла и подаем на стол.

Приятного аппетита!