Одесская икра из баклажанов – одна из популярнейших украинских закусок из овощей. Ее часто готовят на большие застолья, или на закуску для семейных посиделок.
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Икру из баклажанов можно закрутить на зиму, а можно сразу из кастрюли есть вместе со свежим хлебом.
Рецепт баклажанной икры
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Баклажаны прокалываем вилкой в нескольких месяцах, отрезаем плодоножку. Запекаем на большом огне до полной готовности.
- Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена, кожуру немного смазываем маслом и сжигаем на огне – тогда он лучше чистится. Снимаем шкурку с томатов.
- Овощи даем немного остыть, затем зачищаем и мелко нарезаем ножом.
- Мелко измельчаем чеснок, зелень, лук. Последнюю можно сбрызнуть уксусом.
- ️Солим и перемешиваем икру. Вливаем масла и подаем на стол.
Приятного аппетита!