Из баклажанов можно приготовить множество разнообразных блюд: от рулетов до рагу. Но как найти такой рецепт, который был бы новым и оригинальным, но не трудным и доступным? У нас есть вариант запеченных баклажанов половинками по сицилийски.
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Попытайтесь и вам точно понравится. Подавайте их к мясу или рыбе или как отдельное блюдо к столу.
Рецепт запеченных баклажанов по сицилийски
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Вымытые баклажаны разрезаем пополам, надрезаем решеткой и добавляем соли и перца. Полим маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.
- Для соуса обжариваем измельченный чеснок и помидоры на оливковом масле.
- Вынимаем запеченные баклажаны из духовки. Разминаем серединку вилкой и выкладываем соус. Добавляем кусочки сыра и посыпаем оливками.
- Запекаем в духовке еще 10 минут. Готовое блюдо посыпаем свежими листиками зелени.
Приятного аппетита!