Одеська ікра з баклажанів – одна з найпопулярніших українських закусок з овочів. Її часто готують на великі застілля, або на закуску для родинних посиденьок.

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Ікру з баклажанів можна закрутити на зиму, а можна одразу з каструлі їсти разом зі свіжим хлібом.

Рецепт баклажанної ікри

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 великих (3 середніх) баклажани;

– 3 – 4 болгарських перці;

– 2 середні томати;

– 3 зубчики часнику;

– пів цибулини;

– петрушка, кінза, зелена цибуля;

– соняшникова олія;

– білий бальзамічний оцет, або яблучний оцет.

Приготування:

Баклажани проколюємо виделкою в декількох місяцях, відрізаємо плодоніжку. Запікаємо на великому вогні до повної готовності.

Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння, шкірку трішечки змащуємо олією і спалюємо на вогні – тоді він краще чиститься. Знімаємо шкірку з томатів.

Овочам даємо трішки охолонути, потім зачищаємо та дрібненько нарізаємо ножем.

Дрібно подрібнюємо часник, зелень, цибулю. Останню можна збризнути оцтом.

️Солимо та перемішуємо ікру. Вливаємо олії та подаємо до столу.

Смачного!

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