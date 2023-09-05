Одеська ікра з баклажанів – одна з найпопулярніших українських закусок з овочів. Її часто готують на великі застілля, або на закуску для родинних посиденьок.
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Ікру з баклажанів можна закрутити на зиму, а можна одразу з каструлі їсти разом зі свіжим хлібом.
Рецепт баклажанної ікри
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Баклажани проколюємо виделкою в декількох місяцях, відрізаємо плодоніжку. Запікаємо на великому вогні до повної готовності.
- Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння, шкірку трішечки змащуємо олією і спалюємо на вогні – тоді він краще чиститься. Знімаємо шкірку з томатів.
- Овочам даємо трішки охолонути, потім зачищаємо та дрібненько нарізаємо ножем.
- Дрібно подрібнюємо часник, зелень, цибулю. Останню можна збризнути оцтом.
- ️Солимо та перемішуємо ікру. Вливаємо олії та подаємо до столу.
Смачного!