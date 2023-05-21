Торт-дворец из 200-килограммовой королевской глазури стал самым большим в мире: интересное видео

Создать самый большой торт в мире – далеко не примитивная задача. Как удалось с ним справиться и как выглядит результат – в нашем материале.

В Индии установили новый мировой рекорд Гиннеса. Художница и кондитерша Прачи Дхабал Деб создала 200-килограммовую съедобную скульптуру из глазури. Интересно, что художница разработала собственный рецепт королевской глазури без яичного белка.

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Торт в виде роскошного индийского дворца стал его третьим рекордом. В предыдущие годы Прачи создала сладкую миниверсию Миланского собора и гигантскую ледовую скульптуру.

Эта рекордная конструкция белого цвета, созданная вручную, имеет колоссальные размеры. В длину торт 3 метра, в ширину – 1,6 метра, в высоту – 1,43 метра, а его вес составляет 200 килограмм.

Я хотела сделать что-нибудь, посвященное прекрасной индийской архитектуре. У нас так много красоты. Глядя на структуру глазури в белом, вы можете почувствовать проблеск индийской архитектурной красоты,

– отметила Прачи Дхабал Деб.

Интересно, что вся конструкция – съедобная. Рецепт разработан таким образом, чтобы крепкость, стойкость и свежесть оставались надолго. Королевскую глазурь, которая была использована, можно хранить как скульптуру на протяжении многих лет.