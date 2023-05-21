В Індії встановили новий світовий рекорд Гіннеса. Художниця та кондитерка Прачі Дхабал Деб створила 200-кілограмову їстівну скульптуру з глазурі. Цікаво, що художниця розробила власний рецепт королівської глазурі без яєчного білка.
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Торт у вигляді розкішного індійського палацу став її третім рекордом. У попередні роки Прачі створила солодку мініверсію Міланського собору та велетенську льодову скульптуру.
Ця рекордна конструкція білого кольору, створена вручну, має колосальні розміри. Завдовжки торт 3 метри, завширшки – 1,6 метра, заввишки – 1,43 метра, а його вага становить аж 200 кілограмів.
Я хотіла зробити щось, присвячене прекрасній індійській архітектурі. У нас так багато краси. Дивлячись на структуру глазурі в білому кольорі, ви можете відчути проблиск індійської архітектурної краси,
– зазначила Прачі Дхабал Деб.
Цікаво, що вся конструкція – їстівна. Рецепт розроблений таким чином, щоб міцність, стійкість і свіжість залишалися надовго. Королівську глазур, яка була використана, можна зберігати як скульптуру впродовж багатьох років.
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