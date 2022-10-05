Основными ингредиентами творожного песочного теста являются сыр, мука и сливочное масло, но так как это пряное печенье, то в нем нет сахара. Чтобы приготовить пикантное сырное печенье, выбирайте острый сыр, например, чеддер. Если же его нет, то подойдет любой сыр, оставшийся в холодильнике. Нужно только приправить печенье небольшим количеством обыкновенного или острого перца.

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Вы также можете добавить любимые травы, например, чабрец или прованские травы.

Рецепт песочного печенья с сыром

Время: 45 минут
Порций: 4

Это так ароматно и вкусно / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

  • 150 грамм очень холодного сливочного масла;
  • 150 грамм желтого сыра;
  • 180 грамм пшеничной муки;
  • 1 маленькое яйцо;
  • половина чайной ложки разрыхлителя;
  • половина чайной ложки соли;
  • по желанию черный перец или паприка горячего копчения или 1 чайная ложка излюбленных трав мелкого помола.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на мелкой терке (чем мельче, тем лучше).
  2. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и специями. Сливочное масло нарежьте небольшими кубиками.
  3. В холодное масло добавьте остальные ингредиенты – муку, взбитое яйцо, тертый сыр. Перемешайте и разотрите руками, чтобы получилось рыхлое тесто, похожее на песок. Теперь вымешиваем тесто до однородности. Если не вымешивается – добавьте немного воды.
  4. На присыпанной мукой доске раскатайте тесто толщиной примерно 3 миллиметра.
  5. Формой или стаканом диаметром примерно 3 – 4 сантиметра вырежьте печенье и выложите его на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте примерно 10 – 14 минут.