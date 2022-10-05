Основными ингредиентами творожного песочного теста являются сыр, мука и сливочное масло, но так как это пряное печенье, то в нем нет сахара. Чтобы приготовить пикантное сырное печенье, выбирайте острый сыр, например, чеддер. Если же его нет, то подойдет любой сыр, оставшийся в холодильнике. Нужно только приправить печенье небольшим количеством обыкновенного или острого перца.
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Вы также можете добавить любимые травы, например, чабрец или прованские травы.
Рецепт песочного печенья с сыром
Время: 45 минут
Порций: 4
Это так ароматно и вкусно / Фото cztery fajery
Ингредиенты:
- 150 грамм очень холодного сливочного масла;
- 150 грамм желтого сыра;
- 180 грамм пшеничной муки;
- 1 маленькое яйцо;
- половина чайной ложки разрыхлителя;
- половина чайной ложки соли;
- по желанию черный перец или паприка горячего копчения или 1 чайная ложка излюбленных трав мелкого помола.
Приготовление:
- Натрите сыр на мелкой терке (чем мельче, тем лучше).
- Смешайте муку с разрыхлителем, солью и специями. Сливочное масло нарежьте небольшими кубиками.
- В холодное масло добавьте остальные ингредиенты – муку, взбитое яйцо, тертый сыр. Перемешайте и разотрите руками, чтобы получилось рыхлое тесто, похожее на песок. Теперь вымешиваем тесто до однородности. Если не вымешивается – добавьте немного воды.
- На присыпанной мукой доске раскатайте тесто толщиной примерно 3 миллиметра.
- Формой или стаканом диаметром примерно 3 – 4 сантиметра вырежьте печенье и выложите его на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте примерно 10 – 14 минут.