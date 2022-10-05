Основными ингредиентами творожного песочного теста являются сыр, мука и сливочное масло, но так как это пряное печенье, то в нем нет сахара. Чтобы приготовить пикантное сырное печенье, выбирайте острый сыр, например, чеддер. Если же его нет, то подойдет любой сыр, оставшийся в холодильнике. Нужно только приправить печенье небольшим количеством обыкновенного или острого перца.

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Вы также можете добавить любимые травы, например, чабрец или прованские травы.

Рецепт песочного печенья с сыром

Время: 45 минут

Порций: 4

Это так ароматно и вкусно / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

150 грамм очень холодного сливочного масла;

150 грамм желтого сыра;

180 грамм пшеничной муки;

1 маленькое яйцо;

половина чайной ложки разрыхлителя;

половина чайной ложки соли;

по желанию черный перец или паприка горячего копчения или 1 чайная ложка излюбленных трав мелкого помола.

Приготовление: