Основними інгредієнтами сирного пісочного тіста є сир, борошно і вершкове масло, але так як це пряне печиво, то в ньому немає цукру. Щоб приготувати пікантне сирне печиво, на обирайте гострий сир, наприклад, чеддер. Якщо ж його немає, то підійде будь-який сир, який залишився в холодильнику. Потрібно лише приправити печиво невеликою кількістю звичайного або гострого перцю.
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Ви також можете додати улюблені трави, наприклад, чебрець або прованські трави.
Рецепт пісочного печива з сиром
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Це так ароматно та смачно / Фото cztery fajery
Інгредієнти:
- 150 грамів дуже холодного вершкового масла;
- 150 грамів жовтого сиру;
- 180 грамів пшеничного борошна;
- 1 маленьке яйце;
- половина чайної ложки розпушувача;
- половина чайної ложки солі;
- за бажанням чорний перець або паприка гарячого копчення або 1 чайна ложка улюблених трав дрібного помелу.
Приготування:
- Натріть сир на дрібній тертці (чим дрібніше, тим краще).
- Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю і спеціями. Вершкове масло наріжте невеликими кубиками.
- У холодне масло додайте решту інгредієнтів – борошно, збите яйце, тертий сир. Перемішайте та розітріть руками, щоб вийшло пухке тісто, схоже на пісок. Тепер вимішуємо тісто до однорідності. Якщо не змішується – додайте трохи води.
- На присипаній борошном дошці розкачайте тісто товщиною приблизно 3 міліметри.
- Формою або склянкою діаметром приблизно 3 – 4 сантиметри виріжте печиво і викладіть його на деко, застелене папером для випічки.
- Поставте в духовку, розігріту до 200 градусів, і запікайте приблизно 10 – 14 хвилин.