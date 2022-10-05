Основними інгредієнтами сирного пісочного тіста є сир, борошно і вершкове масло, але так як це пряне печиво, то в ньому немає цукру. Щоб приготувати пікантне сирне печиво, на обирайте гострий сир, наприклад, чеддер. Якщо ж його немає, то підійде будь-який сир, який залишився в холодильнику. Потрібно лише приправити печиво невеликою кількістю звичайного або гострого перцю.

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Ви також можете додати улюблені трави, наприклад, чебрець або прованські трави.

Рецепт пісочного печива з сиром

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Це так ароматно та смачно / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

  • 150 грамів дуже холодного вершкового масла;
  • 150 грамів жовтого сиру;
  • 180 грамів пшеничного борошна;
  • 1 маленьке яйце;
  • половина чайної ложки розпушувача;
  • половина чайної ложки солі;
  • за бажанням чорний перець або паприка гарячого копчення або 1 чайна ложка улюблених трав дрібного помелу.

Приготування:

  1. Натріть сир на дрібній тертці (чим дрібніше, тим краще).
  2. Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю і спеціями. Вершкове масло наріжте невеликими кубиками.
  3. У холодне масло додайте решту інгредієнтів – борошно, збите яйце, тертий сир. Перемішайте та розітріть руками, щоб вийшло пухке тісто, схоже на пісок. Тепер вимішуємо тісто до однорідності. Якщо не змішується – додайте трохи води.
  4. На присипаній борошном дошці розкачайте тісто товщиною приблизно 3 міліметри.
  5. Формою або склянкою діаметром приблизно 3 – 4 сантиметри виріжте печиво і викладіть його на деко, застелене папером для випічки.
  6. Поставте в духовку, розігріту до 200 градусів, і запікайте приблизно 10 – 14 хвилин.