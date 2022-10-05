Основними інгредієнтами сирного пісочного тіста є сир, борошно і вершкове масло, але так як це пряне печиво, то в ньому немає цукру. Щоб приготувати пікантне сирне печиво, на обирайте гострий сир, наприклад, чеддер. Якщо ж його немає, то підійде будь-який сир, який залишився в холодильнику. Потрібно лише приправити печиво невеликою кількістю звичайного або гострого перцю.

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Ви також можете додати улюблені трави, наприклад, чебрець або прованські трави.

Рецепт пісочного печива з сиром

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Це так ароматно та смачно / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

150 грамів дуже холодного вершкового масла;

150 грамів жовтого сиру;

180 грамів пшеничного борошна;

1 маленьке яйце;

половина чайної ложки розпушувача;

половина чайної ложки солі;

за бажанням чорний перець або паприка гарячого копчення або 1 чайна ложка улюблених трав дрібного помелу.

Приготування: