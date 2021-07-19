Для того, чтобы насладиться печеной курицей, не нужно быть искусным кулинаром. Это доказывает Кортни Кокс, которая стала известной благодаря роли Моники в сериале "Друзья". Ее героиня любила готовить, и сама Кокс уверенно чувствует себя на кухне.

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Итак, чтобы приготовить курицу по рецепту Кортни, нужно лишь несколько ингредиентов: курица, оливковое масло, кошерная соль (можно взять и обычную), прованские травы и 3 – 4 лука порей.

Как готовить. Разогреваем духовку до 220 градусов. Натираем курицу оливковым маслом, солью и травами. Ставим в духовку и запекаем 25 минут, в процессе нарезаем лук порей.

Снижаем температуру до 150 градусов. Через 10 минут после снижения температуры выкладываем лук вокруг курицы, запекаем так еще 40-45 минут. И все – вкусная курица по рецепту звезды готова!