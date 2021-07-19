Для того, щоб насолодитися печеною куркою, не потрібно бути майстерним кулінаром. Це доводить Кортні Кокс, яка стала відомою завдяки ролі Моніки у серіалі "Друзі". Її героїня любила готувати, та й сама Кокс впевнено почувається на кухні.

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Отож, щоб приготувати курку за рецептом Кортні, потрібно лише декілька інгредієнтів: курка, оливкова олія, кошерна сіль (можна взяти й звичайну), прованські трави та 3 – 4 цибулі порей.

Як готувати. Розігріваємо духовку до 220 градусів. Натираємо курку оливковою олією, сіллю та травами. Ставимо в духовку та запікаємо 25 хвилин, в процесі нарізаємо цибулю порей.

Знижуємо температуру до 150 градусів. Через 10 хвилин після зниження температури викладаємо цибулю навколо курки, запікаємо так ще 40-45 хвилин. І все – смачна курятина за рецептом зірки готова!