Особенностью краффинов является способ их формирования. Тесто сначала скручивают, а затем разрезают, чтобы многослойность при выпекании образовала особый рельеф и рисунок.

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Рецепт пасхального кулича крафин

Время: 5 – 6 часов

5 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты для опары:

– 150 граммов теплого молока;

– 12 граммов сухих дрожжей;

– 50 граммов муки;

– цедра 1 апельсина;

– ваниль.

Для теста:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов растопленного сливочного масла;

– 550 граммов муки (+ 1 столовая ложка);

– треть чайной ложки куркумы.

Для начинки:

_ 100 граммов сливочного масла;

– сухофрукты, сахар с корицей или шоколад по желанию.

Приготовление:

️Для приготовления опары соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль. Отложите в теплое место на 10 – 15 минут.

Для теста взбейте яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавьте опару, растопленное масло и перемешайте.

Частями по 100 – 150 граммов введите муку и замесите тесто. Если очень липнет, добавьте еще 1 столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть к рукам.

Оставьте подойти в теплом месте на 1,5 часа.

Помните тесто и поделите его на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник 30 на 40 сантиметров, смажьте 25 граммами мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируйте крафин. Сразу положите его в форму.

Сформированным крафинам дайте подойти около 1 часа. Выпекайте на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы пасочки подрумянились сверху. Если видите, что верх быстро румянится, накройте фольгой и пеките дальше.

Готовым краффинам дайте полностью остыть. После этого их можно украсить сахарной пудрой, кремом и тому подобное.

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