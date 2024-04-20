Порадуйте родных чем-то новеньким: приготовьте на Пасху кулич крафин
Источник:anny.cooking
Если ищете рецепт вкусного кулича, попробуйте этот. Сладкие краффины точно порадуют ваших родных.
Особенностью краффинов является способ их формирования. Тесто сначала скручивают, а затем разрезают, чтобы многослойность при выпекании образовала особый рельеф и рисунок.
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Рецепт пасхального кулича крафин
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 4
Ингредиенты для опары:
– 150 граммов теплого молока;
– 12 граммов сухих дрожжей;
– 50 граммов муки;
– цедра 1 апельсина;
– ваниль.
Для теста:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 80 граммов растопленного сливочного масла;
– 550 граммов муки (+ 1 столовая ложка);
– треть чайной ложки куркумы.
Для начинки:
_ 100 граммов сливочного масла;
– сухофрукты, сахар с корицей или шоколад по желанию.
Приготовление:
- ️Для приготовления опары соедините теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль. Отложите в теплое место на 10 – 15 минут.
- Для теста взбейте яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавьте опару, растопленное масло и перемешайте.
- Частями по 100 – 150 граммов введите муку и замесите тесто. Если очень липнет, добавьте еще 1 столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть к рукам.
- Оставьте подойти в теплом месте на 1,5 часа.
- Помните тесто и поделите его на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник 30 на 40 сантиметров, смажьте 25 граммами мягкого масла, по желанию добавьте начинку, сверните в рулет и сформируйте крафин. Сразу положите его в форму.
- Сформированным крафинам дайте подойти около 1 часа. Выпекайте на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы пасочки подрумянились сверху. Если видите, что верх быстро румянится, накройте фольгой и пеките дальше.
- Готовым краффинам дайте полностью остыть. После этого их можно украсить сахарной пудрой, кремом и тому подобное.