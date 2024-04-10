У бабушки всегда получалась такая желтая: что обязательно следует добавить к куличу

Приготовление кулича - это одна из самых любимых и ожидаемых традиций Пасхи. Эта выпечка объединяет семью вокруг кухонного стола.

Пасха воплощает в себе тепло домашнего очага и мастерство хозяйки. И точно всем известно, что именно у наших бабушек пасха получается лучшей. Какие специальные техники они используют и что особого добавляют – узнайте в материале Вкусно 24.

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Специи для цвета и аромата

Вкусная пасха имеет несколько черт. Она должна быть рыхлая и одновременно немного влажная и особенно приятного желтого цвета. Этого можно достичь, добавив в тесто специи.

Куркума. Эта специя – ваш первый помощник в предоставлении пасхе яркого желтого цвета. Куркума имеет легкий, едва уловимый вкус, поэтому придаст цвета, не меняя традиционного вкуса пасхи.

Эта специя – ваш первый помощник в предоставлении пасхе яркого желтого цвета. Куркума имеет легкий, едва уловимый вкус, поэтому придаст цвета, не меняя традиционного вкуса пасхи. Шафран. Это, пожалуй, самая роскошная приправа для пасхи. Он не только придаст тесту насыщенного золотистого оттенка, но и насытит нежным ароматом, который сделает вашу пасху еще более особенной.

Такая вкусная и ароматная / Фото unsplash

Как правильно добавить яйца

Использование желтков вместо целых яиц – не просто традиция, а практический совет. Желтки не только обогащают цвет теста, но и делают его более нежным и воздушным. Добавляйте желтки по одному, тщательно вымешивая тесто после каждого.

Что еще следует знать

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это поможет тесту расти равномерно и быстро. Также не открывайте духовку во время выпекания, чтобы избежать оседания теста.