У бабушки всегда получалась такая желтая: что обязательно следует добавить к куличу
Приготовление кулича - это одна из самых любимых и ожидаемых традиций Пасхи. Эта выпечка объединяет семью вокруг кухонного стола.
Пасха воплощает в себе тепло домашнего очага и мастерство хозяйки. И точно всем известно, что именно у наших бабушек пасха получается лучшей. Какие специальные техники они используют и что особого добавляют – узнайте в материале Вкусно 24.
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Специи для цвета и аромата
Вкусная пасха имеет несколько черт. Она должна быть рыхлая и одновременно немного влажная и особенно приятного желтого цвета. Этого можно достичь, добавив в тесто специи.
- Куркума. Эта специя – ваш первый помощник в предоставлении пасхе яркого желтого цвета. Куркума имеет легкий, едва уловимый вкус, поэтому придаст цвета, не меняя традиционного вкуса пасхи.
- Шафран. Это, пожалуй, самая роскошная приправа для пасхи. Он не только придаст тесту насыщенного золотистого оттенка, но и насытит нежным ароматом, который сделает вашу пасху еще более особенной.
Как правильно добавить яйца
Использование желтков вместо целых яиц – не просто традиция, а практический совет. Желтки не только обогащают цвет теста, но и делают его более нежным и воздушным. Добавляйте желтки по одному, тщательно вымешивая тесто после каждого.
Что еще следует знать
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это поможет тесту расти равномерно и быстро. Также не открывайте духовку во время выпекания, чтобы избежать оседания теста.Чтобы было нежное и сочное: как правильно готовить куриное филе.