Паска втілює в собі тепло домашнього вогнища та майстерність господині. І точно всім відомо, що саме у наших бабусь паска виходить найкращою. Які спеціальні техніки вони використовують та що особливого додають – дізнайтеся у матеріалі Смачно 24.
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Спеції для кольору та аромату
Смачна паска має кілька рис. Вона має бути пухка та водночас трішки волога і особливо приємного жовтого кольору. Цього можна досягти, додавши у тісто спеції.
- Куркума. Ця спеція — ваш перший помічник у наданні пасці яскравого жовтого кольору. Куркума має легкий, ледь вловимий смак, тому додасть кольору, не змінюючи традиційного смаку паски.
- Шафран. Це, мабуть, найрозкішніша приправа для паски. Він не лише надасть тісту насиченого золотистого відтінку, а й наситить ніжним ароматом, який зробить вашу паску ще більш особливою.
Така смачна та ароматна / Фото unsplash
Як правильно додати яйця
Використання жовтків замість цілих яєць — не просто традиція, а практична порада. Жовтки не тільки збагачують колір тіста, але й роблять його більш ніжним і повітряним. Додавайте жовтки по одному, ретельно вимішуючи тісто після кожного.
Що ще слід знати
Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Це допоможе тісту рости рівномірно і швидко. Також не відкривайте духовку під час випікання, щоб уникнути осідання тіста.