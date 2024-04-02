В 1974 году французский шеф-повар Жорж Пралюс изобрел загадочную технику сувид. Он понял, что вакуум и низкая температура (до 100 градусов) гарантируют, что пища не потеряет влаги, а вкус и питательные вещества сохранятся в более высокой концентрации, чем при варке или жарке.
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Почему же техника не приобрела широкой популярности? Причина банальна – не все о ней знают. Поэтому давайте исправлять этот недостаток и наслаждаться особым вкусом сочного мяса.
Рецепт сочного куриного филе
Время: 2 часа + время маринования
Порций: 2
Приготовление:
- Филе моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Кладем в миску, добавляем масло, давленый чеснок, паприку, соевый соус, солим (аккуратно, соевый соус уже соленый) и перчим.
- Ставим в холодильник на час, а лучше – на ночь.
- Перекладываем филе в вакуумный пакет и вакуумируем.
- Кладем в мультиварку, добавляем воды, чтобы слегка покрыла мясо.
- Ставим режим "Мультишеф", ставим температуру 65 градусов и время в 70 минут.
- После этого слегка обжариваем филе на сковороде или гриле, предварительно смазав оливковым маслом.
- Долго держать мясо на сковороде не стоит, потому что она потеряет все преимущества от техники сувид.
Приятного аппетита!