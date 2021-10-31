Если вы не боитесь кулинарных испытаний, то можете изменить свое мнение через мгновение. Вы будете очень впечатлены, увидев некоторые продукты, которые едят люди. Ниже приведены несколько совершенно причудливых блюд.

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Хакарл – тушка разложившейся акулы

Это особое блюдо родом из Исландии. Разложенная туша акулы по вкусу напоминает крепкий сыр и имеет очень специфический запах. Этот продукт изобрели викинги в то время, когда необходимо было сохранить как можно больше еды для суровой зимы. Они разработали технологию консервации, которая используется и сегодня.

Гренландская акула очень токсична для людей, поэтому ее приходится прятать под камни и песок, выдавливающий ядовитые жидкости. Мякоть оставляют бродить от 6 до 12 недель, а затем выкапывают и подвешивают сушиться еще на несколько месяцев.

Чтобы попробовать это блюдо, следует задержать дыхание / Фото Pinterest

Закуски из риса и осы

Рисовый крекер с запеченной осой родом из Японии. Эта закуска имеет мягкий сладковатый вкус, а самих ос можно спутать с подгоревшими изюминками. Благодаря осам этот крекер содержит в своем составе 81% белка.

Перекус для спортзала / Фото Pinterest

Жареный тарантул

На улицах Камбоджи вы запросто можете отведать местный деликатес – хрустящего тарантула. При правильном приготовлении это блюдо насыщено цинком, фолиевой кислотой и белком. Перед началом приготовления тарантулы маринуют в сахаре и чесноке, а затем жарят на масле.

По описаниям местного населения у тарантула нежное мясо внутри / Фото Pinterest

Кузнечики во фритюре

Борьба с вредителями в Мексике сведена к деликатесу для гурманов. Там готовят кузнечиков во фритюре. Их собирают только в определенное время года и готовят с большим добавлением соли. Такой вид приготовления обеспечивает длительный срок хранения, ими можно наслаждаться круглогодично.

Лошадки – это и закуска, и еще один ингредиент для бурито / Фото Pinterest

Глазные яблоки тунца

Еще одна удивительная закуска родом из Японии – глазные яблоки тунца. Их можно купить сырыми на рынке, а еще это местный деликатес, который подают в дорогих ресторанах. Существуют разные рецепты их приготовления, самый простой – это просто отварить или приготовить на пару и заправить чесноком и соевым соусом.

По вкусу глаза тунца напоминают кальмара / Фото Pinterest