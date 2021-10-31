Якщо ви не боїтеся кулінарних випробувань, то можете змінити свою думку за мить. Ви будете надзвичайно вражені, побачивши деякі продукти, які їдять люди. Нижче наведено кілька абсолютно чудернацьких страв.

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Хакарл – тушка акули, що розклалася

Ця особлива страва родом з Ісландії. Розкладена туша акули на смак нагадує міцний сир і має дуже специфічний запах. Цей продукт винайшли вікінги в той час, коли необхідно було були зберегти якомога більше їжі для суворої зими. Вони розробили технологію консервації, яка використовується і сьогодні.

Гренландська акула дуже токсична для людей, тому її доводиться ховати під каміння та пісок, який видавлює отруйні рідини. М'якуш залишають бродити від 6 до 12 тижнів, а потім викопують і підвішують сушитися ще на кілька місяців.

Щоб скуштувати цю страву слід затримати подих / Фото Pinterest

Закуска з рису та оси

Рисовий крекер із запеченою осою родом з Японії. Ця закуска має м’який солодкуватий смак, а самих ос можна сплутати з підгорілим родзинками. Завдяки осам цей крекер містить у своєму складі 81% білка.

Перекус для спортзалу / Фото Pinterest

Смажений тарантул

На вулицях Камбоджі ви запросто можете скуштувати місцевий делікатес - хрумкого тарантула. При правильному приготуванні ця страва насичена цинком, фолієвою кислотою та білком. Перед початком приготування тарантулів маринують у цукрі та часнику, а згодом смажать на олії.

За описами місцевого населення у тарантула ніжне м’ясо всередині / Фото Pinterest

Коники у фритюрі

Боротьба зі шкідниками у Мексиці зведена до приготування делікатесу для гурманів. Саме там готують коників у фритюрі. Їх збирають лише в певну пору року та готують з великим додавання солі. Такий вид приготування забезпечує тривалий термін зберігання, ними можна насолоджуватися цілий рік.

Коники – це і закуска, і ще один інгредієнт для буріто / Фото Pinterest

Очні яблука тунця

Ще одна дивовижна закуска родом з Японії - очні яблука тунця. Їх можна купити сирими на ринку, а ще це місцевий делікатес, який подають у дорогих ресторанах. Існують різні рецепти їх приготування, найпростіший – це просто відварити або приготувати на пару і заправити часником та соєвим соусом.

На смак очі тунця нагадують кальмара / Фото Pinterest