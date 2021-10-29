Хлеб из авокадо – нежная выпечка, которая удивит сладким и нежным вкусом. Такой продукт хорошо сочетается как со сладкими, так и солеными завтраками.

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Вкус авокадо напоминает нежное сливочное масло с привкусом орехов, именно поэтому оно станет отличным основанием для хлеба. Хлеб из авокадо состоит всего из нескольких доступных ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома.

Рецепт хлеба из авокадо

Время: 1,5 часа

Порций: 2

Вкусный и питательный хлеб / Фото pexels

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/2 чайной ложки пищевой соды;

1/4 чайной ложки корицы;

1/4 сливочного масла комнатной температуры;

1/2 стакана сахара;

1/4 чайной ложки ванильного экстракта;

1/2 стакана пюре из мякоти авокадо;

1 большое яйцо;

щепотка соли.

Приготовление:

Прежде всего, следует разогреть духовку до 160 градусов и застелить посуду для выпечки пергаментом. Тщательно перемешайте мякоть авокадо до однородности. Поместите в миску просеянную муку, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Все ингредиенты тщательно перемешайте. В другой миске взбейте миксером масло с сахаром до образования лёгкой, воздушной массы. Добавьте в масляную массу яйцо, экстракт ванили и авокадо и еще раз тщательно взбейте смесь миксером. К смеси из масла и яйца медленно добавьте муку и осторожно перемешайте все вместе. Выложите массу в предварительно подготовленную форму и выпекайте 35 – 45 минут.