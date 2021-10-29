Хлеб из авокадо – нежная выпечка, которая удивит сладким и нежным вкусом. Такой продукт хорошо сочетается как со сладкими, так и солеными завтраками.
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Вкус авокадо напоминает нежное сливочное масло с привкусом орехов, именно поэтому оно станет отличным основанием для хлеба. Хлеб из авокадо состоит всего из нескольких доступных ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома.
Рецепт хлеба из авокадо
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Вкусный и питательный хлеб / Фото pexels
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной муки;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки пищевой соды;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- 1/4 сливочного масла комнатной температуры;
- 1/2 стакана сахара;
- 1/4 чайной ложки ванильного экстракта;
- 1/2 стакана пюре из мякоти авокадо;
- 1 большое яйцо;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Прежде всего, следует разогреть духовку до 160 градусов и застелить посуду для выпечки пергаментом.
- Тщательно перемешайте мякоть авокадо до однородности.
- Поместите в миску просеянную муку, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- В другой миске взбейте миксером масло с сахаром до образования лёгкой, воздушной массы.
- Добавьте в масляную массу яйцо, экстракт ванили и авокадо и еще раз тщательно взбейте смесь миксером.
- К смеси из масла и яйца медленно добавьте муку и осторожно перемешайте все вместе.
- Выложите массу в предварительно подготовленную форму и выпекайте 35 – 45 минут.
Интересные факты об авокадо
Авокадо – это единственный фрукт, содержащий полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Конкретно они помогают повысить уровень неплохого холестерина и понижать уровень вредного.
Авокадо тоже нуждается в любви. Деревья авокадо не самоопыляются, поэтому, чтобы плодоносить, им нужно другое дерево авокадо поблизости.
Хитрость быстрого созревания авокадо состоит в том, чтобы положить их в бумажный пакет с бананом. Бананы выделяют этилен – природный растительный гормон, способствующий созреванию плодов.
Самый простой способ удалить косточку – разрезать авокадо на четвертинки. Аккуратно разрежьте авокадо пополам вдоль, затем сделайте четверть оборота и снова разрежьте его вдоль. Отделите четвертинки – и сложностей с косточкой не будет.