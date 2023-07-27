День рождения гамбургера: история и рецепт от шеф-повара
Источник:Владимир Ярославский
Один из самых популярных фастфудов – гамбургеры. Многие предприниматели подняли на них большое состояние и стали всемирно популярными. Гамбургеры, чизбургеры, с рыбной котлетой или творожной – выбор на любой вкус.
А вы знаете, когда День рождения гамбургера? Известно, что 27 июля В 1900 году мир впервые увидел традиционный немецкий бифштекс в булочке с листом салата и соусом.
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Его готовят почти все шефы и у каждого есть свои секреты. Самый главный – это качественная и вкусная котлета. Ну-ка готовить классический бургер с говяжьей котлетой так, как это делали когда-то. А чтобы добавить современные нотки блюду – добавим соус тартар и немного мексиканских специй.
Рецепт бургера с говяжьей котлетой
- Время: 20 минут
- Порции: 2
– 2 черные булочки;
– 2 котлета;
– желтый томат;
– листья латука;
– красный лук;
– немного винного уксуса;
– цуккини + маринад для него;
– легкий соус тартар;
– сыр чедер или гауда;
– соль, черный перец, немного мексиканских специй.
Приготовление:
- Нарезаем цуккини тонкими ломтиками, нагреваем воду с уксусом, солью, сахаром и специями (гвоздика, смесь перцев, бодян) до кипения. Все пробуем по своему вкусу, и горячим заливаем цуккини.
- Жарим котлеты на разогретой сковороде с маслом на умеренном огне до прожарки медиум (по 3 – 4 минуты с каждой стороны). На обжаренную сторону добавляем соль и мексиканские специи и в конце ломтик сыра. Рядом одновременно жарим бекон.
- Булку разрезаем пополам, подогреваем на сухой сковороде с маслом. Каждую половинку смазываем соусом, кладем салат, ломтик томата. Далее котлету с сыром, бекон, маринованный цуккини и снова булочку.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить запеченную сахарную кукурузу в духовке.