Мы подобрали вариант, как можно вкусно приготовить, кроме как просто отварить. Хотя сахарная кукуруза просто отваренная с солью тоже вкусняшка еще та.
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Поэтому этот вариант для тех, кто хочет разнообразия. Чтобы добавить особый вкус и крутую подачу блюда – можно дополнительно полить его любимыми соусами: сырным, дзадзики или барбекю.
Рецепт запеченной сахарной кукурузы
- Время: 30 минут
- Порции: 3
Приготовление:
- Кукурузу отвариваем в подсоленной воде. Мягкое масло смешиваем со специями и сыром. Сливочное масло можно заменить майонезом или крем-сыром.
- Смазываем все смесью и отправляем на противень.
- Разогреваем духовку. Запекаем кукурузу при 200 градусах до румяности.
- Особенно вкусно уже отварную кукурузу запечь в этой смеси на гриле.
Приятного аппетита!