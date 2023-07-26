Мы подобрали вариант, как можно вкусно приготовить, кроме как просто отварить. Хотя сахарная кукуруза просто отваренная с солью тоже вкусняшка еще та.

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Поэтому этот вариант для тех, кто хочет разнообразия. Чтобы добавить особый вкус и крутую подачу блюда – можно дополнительно полить его любимыми соусами: сырным, дзадзики или барбекю.

Рецепт запеченной сахарной кукурузы

Время: 30 минут

30 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 3 кочана кукурузы;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль;

– копченая паприка;

– тертый пармезан;

– чеснок;

– сок лайма;

– хлопья чили;

– любимая ароматная зелень.

Приготовление:

Кукурузу отвариваем в подсоленной воде. Мягкое масло смешиваем со специями и сыром. Сливочное масло можно заменить майонезом или крем-сыром.

Смазываем все смесью и отправляем на противень.

Разогреваем духовку. Запекаем кукурузу при 200 градусах до румяности.

Особенно вкусно уже отварную кукурузу запечь в этой смеси на гриле.

Приятного аппетита!

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