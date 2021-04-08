Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти со своими поклонниками поделился рецептом вкусного снека с мясом. Как готовить – читайте в материале

Марко Черветти рассказывает как приготовить итальянский снек. Рецепт которого происходит из города Римини. Традиционно его готовят из теста с добавлением мяса и сыра. Корж из топленого жира и муки, но можно приготовить вегетарианский – с оливковым маслом и добавить любую начинку.

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Снек с сыром и мясом

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 80 граммов топленого жира (или оливкового масла);

– разрыхлитель;

– бекон (другое мясо);

– твердый сыр;

– соль

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с водой, добавьте соль, разрыхлитель. Замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте на один час в холодильнике. Сыр натрите на крупной терке. Раскатайте тесто, сформируйте тонкий корж круглой формы. Разогрейте сковороду, выложите тесто, обжарьте несколько минут с двух сторон. На корж выложите сыр, мясо, заверните пополам, обжарьте на сковороде с начинкой до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт итальянского снека от Марко Черветти в видео: