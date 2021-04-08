Як приготувати італійський снек: рецепт від Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті зі своїми шанувальниками поділився рецептом смачного снеку з м'ясом. Як готувати – читайте у матеріалі.
Джерело:YouTube Марко Черветті
Марко Черветті розповідає як приготувати італійський снек. Рецепт якого походить з міста Ріміні. Традиційно його готують з тіста з додаванням м'яса та сиру. Корж з топленого жиру та борошна, але можна приготувати вегетаріанський – з оливковою олією та додати будь-яку начинку.
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Снек з сиром і м'ясом
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з водою, додайте сіль, розпушувач. Замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на одну годину в холодильнику.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Розкатайте тісто, сформуйте тонкий корж круглої форми.
- Розігрійте пательню, викладіть тісто, обсмажте кілька хвилин з двох сторін.
- На корж викладіть сир, м'ясо, загорніть навпіл, обсмажте на пательні з начинкою до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт італійського снеку від Марко Черветті у відео:
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