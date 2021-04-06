Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить салат Табуле. Обязательно попробуйте.

Табуле – салат, закуска в восточной кухни. Особенно популярное блюдо в Ливане. Салат готовится с добавлением булгура и петрушки, помидорами, специями и оливковым маслом. Иногда добавляют кус-кус.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 150 граммов булгура;

– 180 граммов огурцов;

– 180 граммов томатов;

– 20 граммов зеленого лука;

– 15 граммов мяты;

– 20 граммов петрушки;

– 10 граммов лимонного сока

– 15 граммов оливкового масла;

– соль.

Булгур выложите в кастрюлю, добавьте 2 стакана воды, соль, оливковое масло, перемешайте, накройте крышкой, варите на маленьком огне, до испарения воды. Переложите в миску, оставьте для охлаждения. Помойте, очистите огурец от кожуры, нарежьте кубиками. Томаты помойте, нарежьте кубиками. Зеленый лук, петрушку, мяту помойте, измельчите ножом. В миску выложите томаты, огурец, лук, петрушку, мяту, лимонный сок, соль, оливковое масло, перемешайте. В миску выложите готовый булгур, сверху овощи, добавьте оливковое масло, перемешайте. Задекорируйте мятой. Приятного аппетита!

Рецепт салата Табуле от Марко Черветти в видео: