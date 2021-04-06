Как приготовить постный салат Табуле: простой рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить салат Табуле. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Марко Черветти
Табуле – салат, закуска в восточной кухни. Особенно популярное блюдо в Ливане. Салат готовится с добавлением булгура и петрушки, помидорами, специями и оливковым маслом. Иногда добавляют кус-кус.
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Рецепт салата
- Булгур выложите в кастрюлю, добавьте 2 стакана воды, соль, оливковое масло, перемешайте, накройте крышкой, варите на маленьком огне, до испарения воды. Переложите в миску, оставьте для охлаждения.
- Помойте, очистите огурец от кожуры, нарежьте кубиками.
- Томаты помойте, нарежьте кубиками.
- Зеленый лук, петрушку, мяту помойте, измельчите ножом.
- В миску выложите томаты, огурец, лук, петрушку, мяту, лимонный сок, соль, оливковое масло, перемешайте.
- В миску выложите готовый булгур, сверху овощи, добавьте оливковое масло, перемешайте. Задекорируйте мятой. Приятного аппетита!
Рецепт салата Табуле от Марко Черветти в видео:
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