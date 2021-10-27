Вкусная фритата – это универсальное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или даже ужин. Ее можно есть теплой или охлажденной с соусом и греческим салатом.
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Фритата – итальянский омлет, который готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.
Рецепт итальянской фритаты
Время: 30 минут
Порций: 2
Прекрасный завтрак / Фото Doradca Smaku
Ингредиенты:
- 1 репчатый лук;
- 5 шампиньонов;
- 6 сушеных помидоров;
- 6 зеленых оливок;
- пол кабачка;
- 1 пучок шпината;
- 4 куриных яйца;
- 100 грамм феты;
- соль, перец, итальянские травы по вкусу;
- масло для жарки.
Соус:
- 4 столовые ложки греческого йогурта;
- пол чайной ложки зернистой горчицы;
- базилик и кедровые орехи по вкусу.
Приготовление:
- Почистившийся лук, кабачки нарежьте небольшими кубиками. Грибы и оливки разрежьте пополам, а сушеные помидоры соломкой.
- Обжарьте лук, кабачки и шампиньоны на растительном масле. В конце к овощям добавьте шпинат, оливки, вяленые помидоры и приправьте приправой итальянских блюд.
- Подготовленные овощи выложите в жаропрочный сосуд (или кастрюлю), полейте взбитыми яйцами и сыром фета и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на пол часа.
- Все ингредиенты соуса тщательно перемешайте и приправьте по своему вкусу. Выньте фритату из духовки и подождите несколько минут, чтобы она остыла.
- Нарежьте на порционные кусочки и подавайте с соусом. Для лучшего вкуса ее можно посыпать измельченными листьями базилика и арахисом.
Интересно
Для приготовления фритаты в Италии используют специальную сковороду с двумя ручками. Эти кухонные принадлежности были специально придуманы для этого блюда. Омлет фритата готовят на медленном огне, чтобы блюдо не пригорело. Сковороду перед приготовлением омлета следует смазать сливочным маслом.