Вкусная фритата – это универсальное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или даже ужин. Ее можно есть теплой или охлажденной с соусом и греческим салатом.

Обратите внимание Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Фритата – итальянский омлет, который готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

Рецепт итальянской фритаты

Время: 30 минут
Порций: 2

Прекрасный завтрак / Фото Doradca Smaku

Ингредиенты:

  • 1 репчатый лук;
  • 5 шампиньонов;
  • 6 сушеных помидоров;
  • 6 зеленых оливок;
  • пол кабачка;
  • 1 пучок шпината;
  • 4 куриных яйца;
  • 100 грамм феты;
  • соль, перец, итальянские травы по вкусу;
  • масло для жарки.

Соус:

  • 4 столовые ложки греческого йогурта;
  • пол чайной ложки зернистой горчицы;
  • базилик и кедровые орехи по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистившийся лук, кабачки нарежьте небольшими кубиками. Грибы и оливки разрежьте пополам, а сушеные помидоры соломкой.
  2. Обжарьте лук, кабачки и шампиньоны на растительном масле. В конце к овощям добавьте шпинат, оливки, вяленые помидоры и приправьте приправой итальянских блюд.
  3. Подготовленные овощи выложите в жаропрочный сосуд (или кастрюлю), полейте взбитыми яйцами и сыром фета и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на пол часа.
  4. Все ингредиенты соуса тщательно перемешайте и приправьте по своему вкусу. Выньте фритату из духовки и подождите несколько минут, чтобы она остыла.
  5. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте с соусом. Для лучшего вкуса ее можно посыпать измельченными листьями базилика и арахисом.

Интересно


Для приготовления фритаты в Италии используют специальную сковороду с двумя ручками. Эти кухонные принадлежности были специально придуманы для этого блюда. Омлет фритата готовят на медленном огне, чтобы блюдо не пригорело. Сковороду перед приготовлением омлета следует смазать сливочным маслом.