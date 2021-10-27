Смачна фрітата – це універсальна страва, яку можна приготувати на сніданок, обід чи навіть вечерю. Її можна їсти теплою або охолодженою з соусом і грецьким салатом.
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Фрітата — італійський омлет, який готують з начинками з сиру, овочів, ковбаси або м'яса.
Рецепт італійської фрітати
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Чудовий сніданок / Фото Doradca Smaku
Інгредієнти:
- 1 ріпчаста цибуля;
- 5 шампіньйонів;
- 6 сушених помідорів;
- 6 зелених оливок;
- пів кабачка;
- 1 пучок шпинату;
- 4 курячих яйця;
- 100 грам фети;
- сіль, перець, італійські трави до смаку;
- олія для смаження.
Соус:
- 4 столові ложки грецького йогурту;
- пів чайної ложки зернистої гірчиці;
- базилік та кедрові горіхи до смаку.
Приготування:
- Почищену цибулю, кабачки наріжте невеликими кубиками. Гриби та оливки розріжте навпіл, а сушені помідори соломкою.
- Обсмажте цибулю, кабачки та шампіньйони на олії. В кінці до овочів додайте шпинат, оливки, в’ялені помідори та приправте приправою італійських страв.
- Підготовлені овочі викладіть у в жароміцну посудину (або каструлю), полийте збитими яйцями та сиром фета і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на пів години.
- Всі інгредієнти соусу ретельно перемішайте і приправте до свого смаку.
- Витягніть фрітату із духовки та зачекайте кілька хвилин, щоб вона вистигла. Наріжте її на порційні шматочки та подавайте із соусом. Для кращого смаку її можна посипати подрібненим листям базиліка і арахісом.
Цікаво
Для приготування фрітати в Італії використовують спеціальну сковороду з двома ручками. Це кухонне приладдя було спеціально придумане для цієї страви. Омлет фрітата готують на повільному вогні, щоб страва не пригоріла. Сковороду перед приготуванням омлету варто змастити вершковим маслом.