Итальянский завтрак: готовим фритату с вялеными томатами, кабачками и оливками

Прекрасной идеей завтрака станет душистая фритата в сочетании с оливками и томатами. Завтрак можно приготовить заранее и не спешить утром.

Вкусная фритата – это универсальное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или даже ужин. Ее можно есть теплой или охлажденной с соусом и греческим салатом.

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Фритата – итальянский омлет, который готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса.

Рецепт итальянской фритаты

Время: 30 минут

Порций: 2

Прекрасный завтрак / Фото Doradca Smaku

Ингредиенты:

1 репчатый лук;

5 шампиньонов;

6 сушеных помидоров;

6 зеленых оливок;

пол кабачка;

1 пучок шпината;

4 куриных яйца;

100 грамм феты;

соль, перец, итальянские травы по вкусу;

масло для жарки.

Соус:

4 столовые ложки греческого йогурта;

пол чайной ложки зернистой горчицы;

базилик и кедровые орехи по вкусу.

Приготовление:

Почистившийся лук, кабачки нарежьте небольшими кубиками. Грибы и оливки разрежьте пополам, а сушеные помидоры соломкой. Обжарьте лук, кабачки и шампиньоны на растительном масле. В конце к овощям добавьте шпинат, оливки, вяленые помидоры и приправьте приправой итальянских блюд. Подготовленные овощи выложите в жаропрочный сосуд (или кастрюлю), полейте взбитыми яйцами и сыром фета и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на пол часа. Все ингредиенты соуса тщательно перемешайте и приправьте по своему вкусу. Выньте фритату из духовки и подождите несколько минут, чтобы она остыла. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте с соусом. Для лучшего вкуса ее можно посыпать измельченными листьями базилика и арахисом.