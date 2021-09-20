Итальянское наслаждение: история и рецепт пиццы "Пепперони"
Источник:24 канал
"Пепперони" – известная пицца, которая получила свое название от одноименной колбасы. Ее история не менее захватывающая за прекрасный вкус, которым она радует любителей пиццы.
Пепперони – это острая разновидность салями, которая начала свою историю на юге Италии. Традиционно колбасу делают из свинины, но итальянские мигранты в США начали добавлять в нее курятину и говядину.
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Слово "пепперони" происходит от итальянского "peperone" – перец. Впоследствии колбаса полностью взяла на себя это определение. Говорят, что появлением на свет эта колбаса обязана неаполитанцам.
Пицца, которая покорила мир / Фото Pinterest
В общем под "Pepe" понимают острый стручковый перец, поэтому если вы покупаете колбасу или пиццу "Пепперони", то надо ожидать соответствующего вкусового эффекта. В Италии "Пепперони" даже прозвали "дьявольской пиццей".
Классический рецепт пиццы "Пепперони"
На протяжении истории рецепт испытывал трансформации, но сегодня классический вариант "Пепперони" предполагает наличие определенного перечня ингредиентов.
Обязательным является наличие сыра Моцарелла, собственно колбаса пепперони и соус на основе томатов. Вкусы этих ингреиентив являются ярко выраженными, знакомыми по всему миру и не требуют никаких дополнительных компонентов, чтобы подарить наслаждение вкусовым рецепторам.