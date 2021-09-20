Итальянское наслаждение: история и рецепт пиццы "Пепперони"

"Пепперони" – известная пицца, которая получила свое название от одноименной колбасы. Ее история не менее захватывающая за прекрасный вкус, которым она радует любителей пиццы.

Пепперони – это острая разновидность салями, которая начала свою историю на юге Италии. Традиционно колбасу делают из свинины, но итальянские мигранты в США начали добавлять в нее курятину и говядину.

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Слово "пепперони" происходит от итальянского "peperone" – перец. Впоследствии колбаса полностью взяла на себя это определение. Говорят, что появлением на свет эта колбаса обязана неаполитанцам.

Пицца, которая покорила мир / Фото Pinterest

В общем под "Pepe" понимают острый стручковый перец, поэтому если вы покупаете колбасу или пиццу "Пепперони", то надо ожидать соответствующего вкусового эффекта. В Италии "Пепперони" даже прозвали "дьявольской пиццей".

Классический рецепт пиццы " Пепперони "

На протяжении истории рецепт испытывал трансформации, но сегодня классический вариант "Пепперони" предполагает наличие определенного перечня ингредиентов.

Обязательным является наличие сыра Моцарелла, собственно колбаса пепперони и соус на основе томатов. Вкусы этих ингреиентив являются ярко выраженными, знакомыми по всему миру и не требуют никаких дополнительных компонентов, чтобы подарить наслаждение вкусовым рецепторам.