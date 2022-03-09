Индийская лепешка наан: просто мука и вода
9 марта 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:інстаграм Павла Серветника
Отличный хлеб можно испечь вовсе без дрожжей. Недаром на Востоке говорят: лепешка лучше цветка. Такие вот красивые, румяные лепешки мы сегодня и приготовим.
Наан – самый распространенный в Индии вид хлеба из пшеничной муки и воды. Лепешки промазывают маслом (обычно топленым), жарят на сковороде и подают к горячим блюдам, соусам или просто так.
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Рецепт индийских лепешек наан
- Время: 15 минут (60 минут на настаивание)
- Порции: 4
– 450 граммов муки;
– 225 граммов воды;
– 10 граммов соли;
– 10 граммов топленого (ги, гхи) или обычного сливочного масла..
Приготовление:
- Просейте муку сквозь сито, чтобы не было комков.
- В глубокой емкости смешайте муку, соль и воду и 10 – 12 минут вымешивайте тесто.
- Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 60 минут.
- Разделите тесто на стограммовые кусочки.
- Каждый из них тонко раскатайте, смажьте маслом, сверните в рулет, затем "улиткой" и еще раз раскатайте.
- Пожарьте лепешки на горячей сковороде до золотистого цвета.
Приятного аппетита!