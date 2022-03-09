Наан – самый распространенный в Индии вид хлеба из пшеничной муки и воды. Лепешки промазывают маслом (обычно топленым), жарят на сковороде и подают к горячим блюдам, соусам или просто так.

Читайте также Чтобы выпечка была рыхлой: простые правила работы с дрожжами от шеф-повара

Рецепт индийских лепешек наан

Время: 15 минут (60 минут на настаивание)

15 минут (60 минут на настаивание) Порции: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 225 граммов воды;

– 10 граммов соли;

– 10 граммов топленого (ги, гхи) или обычного сливочного масла..

Приготовление:

Просейте муку сквозь сито, чтобы не было комков. В глубокой емкости смешайте муку, соль и воду и 10 – 12 минут вымешивайте тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 60 минут.

Разделите тесто на стограммовые кусочки. Каждый из них тонко раскатайте, смажьте маслом, сверните в рулет, затем "улиткой" и еще раз раскатайте. Пожарьте лепешки на горячей сковороде до золотистого цвета.

Приятного аппетита!