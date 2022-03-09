Наан – самый распространенный в Индии вид хлеба из пшеничной муки и воды. Лепешки промазывают маслом (обычно топленым), жарят на сковороде и подают к горячим блюдам, соусам или просто так.

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Рецепт индийских лепешек наан

  • Время: 15 минут (60 минут на настаивание)
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Просейте муку сквозь сито, чтобы не было комков.
  2. В глубокой емкости смешайте муку, соль и воду и 10 – 12 минут вымешивайте тесто.
  3. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 60 минут.
  1. Разделите тесто на стограммовые кусочки.
  2. Каждый из них тонко раскатайте, смажьте маслом, сверните в рулет, затем "улиткой" и еще раз раскатайте.
  3. Пожарьте лепешки на горячей сковороде до золотистого цвета.

Приятного аппетита!