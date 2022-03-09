Наан – найпоширеніший в Індії вид хліба з пшеничного борошна та води. Перепічки промащують маслом (зазвичай пряженим), смажать на сковороді й подають до гарячих страв, соусів або й просто так.

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Рецепт індійських перепічок наан

Час: 15 хвилин (60 хвилин на настоювання)

15 хвилин (60 хвилин на настоювання) Порції: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 225 грамів води;

– 10 грамів солі;

– 10 грамів пряженого (ґі) або звичайного вершкового масла.

Приготування:

Просійте борошно крізь сито, щоб не було грудок. У глибокій посудині змішайте борошно, сіль та воду й 10 – 12 хвилин вимішуйте тісто. Загорніть його в харчову плівку та відправте до холодильника на 60 хвилин.

Розділіть тісто на стограмові кавалки.

Кожен із них тонко розкачайте, змастіть маслом, згорніть у рулет, потім "равликом" і ще раз розкачайте.

Посмажте перепічки на гарячій сковорідці до золотавого кольору.

Смачного!