Жареная или печеная рыба появляется на праздничном столе каждой семьи. Испортить вкус блюда может только характерный для рыбы запах, однако его можно легко убрать.

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Как избавиться от запаха рыбы при приготовлении карпа

Карпа нельзя назвать рыбой, которая капризна в приготовлении. Жарить или запекать его очень легко, только натереть любимыми специями и перед выкладыванием на сковородку обмакнуть в яйце и муке.

Одно из главных рождественских блюд / Фото Cookery

Если вас беспокоит стойкий запах рыбы, остающийся даже после жарки, попробуйте выложить на сковородку, в которой жарите рыбу, несколько кусочков сырого картофеля. Овощ поглотит неприятный запах и каждый сможет насладиться вкусом блюда.

Также часто рыбу несколько часов вымачивают в молоке, этот прием работает со всеми видами рыбы. Запах ослабляется, а само мясо становится удивительно нежным.

Еще один способ – приправить карпа специями, посыпать луком и поставить в холодильник. Такое маринование позволит избавиться от неприятного запаха еще до приготовления блюда.

Рождество – время для веселья, а не стояния у плиты, поэтому воспользуйтесь советами, которые сэкономят вам усилия и нервы.