Смажена або печена риба з'являється на святковому столі кожної родини. Зіпсувати смак страви може лише характерний для риби запах, проте його можна легко позбутися.

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Як позбутися запаху риби при приготуванні коропа

Коропа не можна назвати рибою, яка примхлива у приготуванні. Смажити або запікати його дуже легко, варто лише натерти улюбленими спеціями та перед викладанням на сковорідку обмокнути у яйці та борошні.

Одна з головних різдвяних страв / Фото Cookery

Якщо вас турбує стійкий запах риби, який залишається навіть після смаження, спробуйте викласти на сковорідку, в якій смажите рибу, кілька шматочків сирої картоплі. Овоч поглине неприємний запах, і кожен зможе насолодитися смаком страви.

Також доволі часто рибу кілька годин вимочують у молоці, цей прийом працює з усіма видами риби. Запах послаблюється, а саме м'ясо стає напрочуд ніжним.

Ще один спосіб – приправити коропа спеціями, посипати цибулею та поставити у холодильник. Таке маринування дозволить позбутися неприємного запаху ще до приготування страви.

Різдво – час для веселощів, а не стояння біля плити, тож скористайтеся порадами, які неабияк зекономлять вам зусилля та нерви.