Сейчас чипсы можно найди едва не в любом магазине мира. Однако впервые их приготовили в США и, по одной из версий, за такую кулинарную изобретательность надо благодарить обычный гнев.

Произошло это в далеком 1853 году в американском штате Нью-Йорк. История чипсов началась тогда, когда один требовательный клиент зашел в ресторан Moon's Lake House на курорте в городке Саратога-Спрингс.

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Месть повара

Одним из фирменных блюд ресторана был картофель фри. Но заказав знаменитый жареный картофель, клиент был разочарован: ломтики картофеля были очень толстыми, и гостю пришлось трижды возвращать блюдо на кухню. Эта выходка настолько разозлила шеф-повара ресторана, что тот не выдержал и решил отомстить придирчивому клиенту. Надеясь его разозлить, он приготовил ему картофель, буквально нарезанный толщиной с бумагу. Однако, как ни странно, клиент был очень рад.

Мстительного, но счастливого шеф-повара звали Джордж Крам. Он родился в Нью-Йорке и был сыном афроамериканца и индианки. Новый рецепт Крама назвали "чипсы Саратога", которые вскоре вытеснили жареный картофель, и стали фирменным блюдом ресторана.



Повар Джордж Крам возле ресторана Moon's Lake House / Фото timesunion

Рецепт чипсов был значительно раньше

Интересно то, что впервые рецепт чипсов был опубликован в 1817 году в книге Уильяма Китченера The Cook's Oracle, которая в то время стала бестселлером в Америке и Великобритании.

Переиздание книги 1822 года содержит рецепт №104, в котором говорится: очистите большой картофель, нарежьте его кружочками, хорошо высушите его и обжарьте.

Но все же популярность чипсам принес именно этот инцидент в ресторане Moon's Lake House.

Собственный ресторан Крама

Через некоторое время Крам открыл собственный ресторан. Главной особенностью стали чипсы, которые стояли в корзинке на каждом столике. Новое место быстро приобрело популярность среди богатых американцев, которые приезжали на курорт. Ресторан проработал 30 лет – с 1860 по 1890 год.



Чипсы в корзинке / Фото pexels

Как росла популярность чипсов

Из-за простоты в приготовлении новомодное блюдо быстро распространилось по другим ресторанам.

Но чипсы в пакетах появились только в 1895 году, благодаря Уильяму Теппендону. Он начал делать чипсы на своей собственной кухне и доставлять их в ближайшие магазины. Идея настолько прижилась, что позже кладовая за домом превратилась в один из первых заводов по производству картофельных чипсов в стране.

появились только в 1895 году, благодаря Уильяму Теппендону. Он начал делать чипсы на своей собственной кухне и доставлять их в ближайшие магазины. Идея настолько прижилась, что позже кладовая за домом превратилась в картофельных чипсов в стране. Еще чуть позже у Лауры Скаддер появляется концепция "пакетика чипсов". Она предложила использовать вощеную бумагу для упаковки, что тоже всем понравилось.



Чипсы впервые приготовили в США / Фото unsplash