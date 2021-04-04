История чипсов: как разгневанный повар создал культовую закуску, что стала известной на весь мир
Сейчас чипсы можно найди едва не в любом магазине мира. Однако впервые их приготовили в США и, по одной из версий, за такую кулинарную изобретательность надо благодарить обычный гнев.
Источник:Wikipedia
Произошло это в далеком 1853 году в американском штате Нью-Йорк. История чипсов началась тогда, когда один требовательный клиент зашел в ресторан Moon's Lake House на курорте в городке Саратога-Спрингс.
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Месть повара
Одним из фирменных блюд ресторана был картофель фри. Но заказав знаменитый жареный картофель, клиент был разочарован: ломтики картофеля были очень толстыми, и гостю пришлось трижды возвращать блюдо на кухню. Эта выходка настолько разозлила шеф-повара ресторана, что тот не выдержал и решил отомстить придирчивому клиенту. Надеясь его разозлить, он приготовил ему картофель, буквально нарезанный толщиной с бумагу. Однако, как ни странно, клиент был очень рад.
Мстительного, но счастливого шеф-повара звали Джордж Крам. Он родился в Нью-Йорке и был сыном афроамериканца и индианки. Новый рецепт Крама назвали "чипсы Саратога", которые вскоре вытеснили жареный картофель, и стали фирменным блюдом ресторана.
Повар Джордж Крам возле ресторана Moon's Lake House / Фото timesunion
Рецепт чипсов был значительно раньше
- Интересно то, что впервые рецепт чипсов был опубликован в 1817 году в книге Уильяма Китченера The Cook's Oracle, которая в то время стала бестселлером в Америке и Великобритании.
- Переиздание книги 1822 года содержит рецепт №104, в котором говорится: очистите большой картофель, нарежьте его кружочками, хорошо высушите его и обжарьте.
- Но все же популярность чипсам принес именно этот инцидент в ресторане Moon's Lake House.
Собственный ресторан Крама
Через некоторое время Крам открыл собственный ресторан. Главной особенностью стали чипсы, которые стояли в корзинке на каждом столике. Новое место быстро приобрело популярность среди богатых американцев, которые приезжали на курорт. Ресторан проработал 30 лет – с 1860 по 1890 год.
Чипсы в корзинке / Фото pexels
Как росла популярность чипсов
- Из-за простоты в приготовлении новомодное блюдо быстро распространилось по другим ресторанам.
- Но чипсы в пакетах появились только в 1895 году, благодаря Уильяму Теппендону. Он начал делать чипсы на своей собственной кухне и доставлять их в ближайшие магазины. Идея настолько прижилась, что позже кладовая за домом превратилась в один из первых заводов по производству картофельных чипсов в стране.
- Еще чуть позже у Лауры Скаддер появляется концепция "пакетика чипсов". Она предложила использовать вощеную бумагу для упаковки, что тоже всем понравилось.
Чипсы впервые приготовили в США / Фото unsplash
- Новый этап в жизни чипсов приходится на 1920 год. Фриман Макбет изобрел машину для нарезки картофеля, до сих пор это делалось вручную. Уже через год это популярное в Америке блюдо впервые появилось в Европе в Ганновере. И начиналось все снова с маленького семейного бизнеса.
- Первый национальный бренд чипсов появился в 1932 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Это – марка Lay's, которая принадлежит Герману Лею и все еще существует.
- Интересно, что до 1940 года чипсы производили совсем без запаха и приправ. Впервые пакетик соли в качестве добавки к картофельным кусочкам предложила фирма Tayto. Сейчас в мире есть много вкусовых вариаций приправ, которые адаптируют к потребностям рынка каждой страны.
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