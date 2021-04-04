Нині чипси можна знайди чи не в будь-якій крамниці світу. Однак вперше їх приготували у США і, за однією з версій, такій кулінарній винахідливості треба завдячувати звичайному гніву.

Сталося це в далекому 1853 році в американському штаті Нью-Йорк. Історія чипсів почалася тоді, коли один вимогливий клієнт зайшов у ресторан Moon’s Lake House на курорті в містечку Саратога-Спрінгс.

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Помста кухаря

Одним з фірмових страв ресторану була картопля фрі. Але замовивши знамениту смажену картоплю, клієнт був розчарований: скибочки картоплі були дуже товстими, і гостю довелося тричі повертати страву на кухню. Ця витівка настільки розлютила шеф-кухаря ресторану, що той не витримав і вирішив помститися прискіпливому клієнту. Сподіваючись його дратувати, він приготував йому картоплю, буквально нарізану товщиною з папір. Однак, як не дивно, клієнт був дуже радий.

Мстивого, але щасливого шеф-кухаря звали Джордж Крам. Він народився у Нью-Йорку і був сином афроамериканця та індіанки. Новий рецепт Крама назвали "чипси Саратога", які незабаром витіснили смажену картоплю, і стали фірмовою стравою ресторану.



Кухар Джордж Крам біля ресторану Moon’s Lake House / Фото timesunion

Рецепт чипсів був значно раніше

Цікаво те, що вперше рецепт чипсів був опублікований у 1817 році в книзі Вільяма Кітченера The Cook’s Oracle, яка на той час стала бестселером в Америці та Великобританії.

Перевидання книги 1822 року містить рецепт №104, в якому мовиться: очистіть велику картоплю, наріжте її кружельцями, добре висушіть її і обсмажте.

Але все ж популярність чипсам приніс саме цей інцидент в ресторані Moon’s Lake House.

Власний ресторан Крама

Через деякий час Крам відкрив власний ресторан. Головною особливістю стали чипси, які стояли в кошику на кожному столику. Нове місце швидко набуло популярності серед багатих американців, які приїжджали на курорт. Ресторан пропрацював 30 років – з 1860 по 1890 роки.



Чипси в кошику / Фото pexels

Як росла популярність чипсів

Через простоту в приготуванні новомодна страва швидко поширилася по іншим ресторанам.

Але чипси в пакетах з’явилися тільки в 1895 році, завдяки Вільяму Теппендону. Він почав робити чипси на своїй власній кухні і доставляти їх в найближчі магазини. Ідея настільки прижилася, що пізніше комора за будинком перетворилась в один з перших заводів з виробництва картопляних чипсів в країні.

з’явилися тільки в 1895 році, завдяки Вільяму Теппендону. Він почав робити чипси на своїй власній кухні і доставляти їх в найближчі магазини. Ідея настільки прижилася, що пізніше комора за будинком перетворилась в картопляних чипсів в країні. Ще трохи пізніше у Лаурі Скаддер з’являється концепція "пакетика чипсів". Вона запропонувала використовувати вощений папір для упаковки, що теж всім сподобалося.



Чипси вперше приготували у США / Фото unsplash