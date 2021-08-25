Известно имя первой участницы кулинарного шоу: на "Адскую кухню" пришла повариха из "Ревизора"

Уже через несколько недель 20-ка шеф-поваров будет бороться за победу в новом реалити-шоу на Новом канале "Адская кухня". Стало известно, что на кастинг проекта пришла девушка, которая работала бренд-шефом в ресторане, который боролся за заветную табличку "Ревизора".

Известно, что до 20-ки лучших поваров нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" прошла 25-летняя Мария Гуд.

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Девушка с 13-ти лет работает на кухне, и не смотря на юный возраст уже стала шеф-поваром ресторана. Сможет ли она справиться с адским ритмом проекта и не упасть в глазах главного судьи Алекса Якутова, узнаем уже через несколько недель.

Мария Гуд / Фото новый канал

"Среди ночи по телевидению увидела рекламу кастинга в "Адскую кухню" на Новом канале, поняла, что это мой шанс. Когда прошла, встал вопрос о том, чтобы уехать на три месяца. Долго советовались с основателем и управляющим ресторана, но пришли к решению, что я должен использовать возможность развития в профессии. Хочу заново вдохнуть свежего поварского воздуха и напомнить себе, зачем я работаю на кухне по 16 часов", прокомментировала Мария.

Мария Гуд / Фото новый канал

Девушка не впервые будет в эфире Нового канала. В 2019 году в ресторан, где она работала бренд-шефом, нагрянула команда проекта "Ревизор". К работе Марии претензий не было, но путаница с медицинскими книжками у персонала стоила заведению заветной таблички.

Тогда поняла, что нужно уметь принимать критику. Ведь критикуя, эксперты не хотят тебя обидеть. Это шанс что-то изменить, стать лучше для гостя. До этой встречи с новым каналом я не доверяла телевидению. Думала, что там все по сценарию, все придумано и наигранно,

– отметила девушка.

Станет ли девушка лучшим поваром "Адской кухни" – смотрите всей семьей с 6 сентября в 19:00 на Новом канале.