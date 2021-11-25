Известны финалисты премии "Соль" 2021 в номинации "Лучшая кафе-пекарня": список заведений

21:40

Какой продукт вы потребляете едва ли не ежедневно? Да, это ароматный, рыхлый и с хрустящей корочкой хлеб. Мы уверены, что именно эта номинация премии "Соль" 2021 заинтересует вас больше всего. Итак, давайте знакомиться с кафе-пекарнями!