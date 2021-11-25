Переможця в номінації "Найкраща кафе-пекарня" буде оголошено 28 листопада під час IX урочистої церемонії нагородження премії "СІЛЬ". А поки, нумо знайомитися із претендентами за "сковорідку".

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Фіналісти премії "СІЛЬ" 2021 у номінації "Найкраща кафе-пекарня"

BREADWAY, Одеса



Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Paul, Київ (вул. Городецького, 6)



Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Культ хліба, Львів (вул. Юрія Липи, 20)



Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Живий хліб, Львів



Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021

Волконський, Київ (бульвар Лесі Українки, 30В)



Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021