Переможця в номінації "Найкраща кафе-пекарня" буде оголошено 28 листопада під час IX урочистої церемонії нагородження премії "СІЛЬ". А поки, нумо знайомитися із претендентами за "сковорідку".
Читайте також Смачний спосіб зігрітися: 3 рецепти супів із курки, які сподобаються всій родині
Фіналісти премії "СІЛЬ" 2021 у номінації "Найкраща кафе-пекарня"
BREADWAY, Одеса
Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021
Paul, Київ (вул. Городецького, 6)
Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021
Культ хліба, Львів (вул. Юрія Липи, 20)
Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021
Живий хліб, Львів
Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021
Волконський, Київ (бульвар Лесі Українки, 30В)
Фіналісти в номінації "Найкраще кафе-пекарня" / Фото Премії "СІЛЬ" 2021
Що таке премія "СІЛЬ"Національна ресторанна премія "СІЛЬ" – головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні. Премія заснована Андрієм Скіп’яном у 2013 році.