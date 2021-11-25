Победитель в номинации "Лучшая кафе-пекарня" будет объявлен 28 ноября во время IX торжественной церемонии награждения премии "Соль". А пока, давайте знакомиться с претендентами за "сковородку".

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Финалисты премии "Соль" 2021 в номинации "Лучшая кафе-пекарня"

BREADWAY, Одесса



Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021

Paul, Киев (ул. Городецкого, 6)



Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021

Культ хлеба, Львов (ул. Юрия Липы, 20)



Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021

Живой хлеб, Львов

​Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021

Волконский, Киев (бульвар Леси Украинки, 30В)

​Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021