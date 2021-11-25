Победитель в номинации "Лучшая кафе-пекарня" будет объявлен 28 ноября во время IX торжественной церемонии награждения премии "Соль". А пока, давайте знакомиться с претендентами за "сковородку".
Читайте также Вкусный способ согреться: 3 рецепта супов из курицы, которые понравятся всей семье
Финалисты премии "Соль" 2021 в номинации "Лучшая кафе-пекарня"
BREADWAY, Одесса
Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021
Paul, Киев (ул. Городецкого, 6)
Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021
Культ хлеба, Львов (ул. Юрия Липы, 20)
Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021
Живой хлеб, Львов
Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021
Волконский, Киев (бульвар Леси Украинки, 30В)
Финалисты в номинации "Лучшее кафе-пекарня" / Фото Премии "СОЛЬ" 2021
Что такое премия "СОЛЬ"Национальная ресторанная премия "СОЛЬ" – главное ежегодное событие для профессионалов ресторанной индустрии и гостей заведений, которые активно следят за развитием ресторанного бизнеса в Украине. Премия учреждена Андреем Скипьяном в 2013 году.